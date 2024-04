Apple lavora al robot che segue le persone in casa ed esegue comandi

Abbandonata l'idea di realizzare la propria auto elettrica - sulla quale punta invece forte la concorrente cinese Xiaomi con la nuova vettura SU7 -, pare che Apple stia pensando di guardare a un altro tipo di futuro, scommettendo sui robot personali. A lanciare l'indiscrezione è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale gli ingegneri di Cupertino starebbero sperimentando una sorta di 'automa' in grado di seguire le persone in casa, forse per aiutarli nelle faccende domestiche o occuparsi di incombenze eseguendo specifici comandi.

Apple alla ricerca di nuovi business con i robot

L'azienda di Tim Cook ha l'esigenza di trovare nuove forme di business, ora vincolate per la maggior parte alla vendita degli iPhone. Ad ogni modo, il progetto sarebbe solo agli albori, e a occuparsene sarebbe la divisione ingegneria hardware di Apple e del suo gruppo di intelligenza artificiale e deep learning, gestito da John Giannandrea.

Parallelamente continua la spinta di Apple verso lo sviluppo del proprio metaverso. Il colosso ha da poco annunciato a tutti i possessori di Vision Pro - visori per la realtà mista disponibili, per ora, solo negli Stati Uniti -, le 'spatial personas'. Si tratta, in sostanza, della possibilità di utilizzare il proprio alter ego virtuale, non un avatar ma la vera rappresentazione del volto di chi indossa i visori, in altre app della Mela. Finora, le 'personas' erano utilizzabili solo nelle videochiamate Face Time, la piattaforma di telefonate proprietaria di Apple.

Le 'spatial personas' sono accessibili solo a un gruppo ristretto di utenti in versione beta, con l'obiettivo di ampliare la collaborazione nel mondo digitale e lavorare insieme agli altri utenti su presentazioni, guardare film o giocare. Il tutto, grazie al supporto a SharePlay, la tecnologia di condivisione video e audio di Apple.