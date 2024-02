Da LG un innovativo e simpatico robot per la tua casa

In occasione del CES 2024, LG Electronics ha presentato il suo innovativo assistente per la smart home. Il nuovo assistente è un robot dotato di Intelligenza Artificiale (AI) e tecnologie all'avanguardia che gli consentono di muoversi, imparare, comprendere e partecipare anche a conversazioni complesse.



Il nuovo assistente per la smart home di LG può muoversi autonomamente in casa grazie a una tecnologia di guida autonoma e a un design avanzato con due gambe dotate di ruote che gli consentono di spostarsi in maniera semplice all’interno dell’ambiente domestico; il dispositivo è in grado di comunicare verbalmente ed esprimere emozioni attraverso movimenti resi possibili dalle articolazioni delle gambe. Inoltre, la modalità di funzionamento “AI multimodale", che combina il riconoscimento vocale e delle immagini con l'elaborazione del linguaggio naturale, consente all'assistente di comprendere il contesto e di interagire attivamente con l’utente, secondo le dichiarazioni di LG.

Funzionando come un hub “mobile” per la casa intelligente, questo futuristico assistente si connette e controlla gli elettrodomestici e i dispositivi IoT (Internet of Things). Grazie alla collaborazione di LG con Qualcomm Technologies, il nuovo assistente domestico è dotato della piattaforma Qualcomm Robotics RB5, che integra funzioni di intelligenza artificiale sul dispositivo come il riconoscimento facciale. L'assistente utilizza una fotocamera integrata, un altoparlante e vari sensori per raccogliere dati ambientali in tempo reale, tra cui temperatura, umidità e qualità dell'aria interna.

L'assistente funziona anche come telecamera di sicurezza. Permette di tenere sotto controllo la casa quando non c’è nessuno e può inviare notifiche per segnalare finestre aperte o luci accese. Inoltre, aiuta a risparmiare energia spegnendo i dispositivi inutilizzati in tutta la casa.

Quando l’utente rientra a casa, l'assistente è in grado di analizzare il tono di voce e le espressioni facciali per selezionare musica o altri contenuti in base allo stato d’animo della persona. Inoltre, offre assistenza quotidiana fornendo dettagli sul traffico, aggiornamenti meteo e promemoria per appuntamenti personali o l’assunzione di farmaci.

Al momento non sono noti prezzo e disponibilità per il mercato italiano.