ChatGpt è diventato un robot: prepara il caffè, fa i lavori di casa e interagisce con l'uomo

I movimenti sono fluidi. Si passa una mela tra una mano e l'altra, la consegna a una persona in carne e ossa. Prepara il caffè, smista piatti e bicchieri. È Figure 01, nome in codice del robot futuristico nato dalla collaborazione tra la startup californiana Figure AI e OpenAI. L'aspetto esteriore - ma è solo un prototipo - è da androide, le movenze ricordano molto da vicino quelle umane. Di fatto, si tratta di un robot con ChatGpt integrato al suo interno, capace di definire il contesto in cui si trova e interagire con gli essere umani che si trovano intorno a sé.

Figure 01: ChatGpt ha un corpo

Per il momento, Figure 01 si è visto solo in un video di circa 30 secondi, pubblicato sul sito ufficiale della startup statunitense: se si tratta davvero - come pare - di un video non editato, il risultato è impressionante. Figure 01, secondo chi lo ha prodotto, è in grado di muoversi e compiere azioni senza essere comandato dall'uomo: l'intelligenza artificiale ha fatto davvero un salto avanti nel futuro.

Figure 01 è alto poco meno di 170 centimetri, pesa 60 chilogrammi ed è in grado di percorrere più di 4 chilometri in un'ora. Completamente elettrico, ha un autonomia, a pieno carico, di circa 5 ore. Il robot, spiega l'azienda, "unisce la destrezza della forma umana e l'intelligenza artificiale all'avanguardia". Si tratta di un passo avanti rispetto ad altri prototipi umanoidi, poiché grazie alle sue funzionalità avanzate è già in grado di fornire "supporto nella produzione, nella logistica, nello stoccaggio e nella vendita al dettaglio".

Oltre alla battaglia intorno all'intelligenza artificiale, Figure AI, ora, alimenta quella sul fronte dei robot umanoidi. Il proprio prototipo, infatti, si pone in netta competizione con quello di Elon Musk. Risale a ottobre 2022 la presentazione di Optimus, il robot umanoide di Tesla sul quale l'azienda sta lavorando da tempo. L'azienda punta a rendere commerciabili sul mercato i propri automi nel giro di 3-5 anni, per applicarli negli ambiti più disparati, dall'industria manifatturiera alla logistica e assistenza domiciliare. Visti i passi avanti dei più diretti concorrenti, c'è da scommettere che le pratiche subiranno una netta accelerata.