Eureka J12 Ultra: un completo robot aspirapolvere e lavapavimenti

Da Eureka arriva il nuovo J12 Ultra. Robot aspirapolvere dotato di mocio rotanti per il lavaggio dei pavimenti, avanzati sensori di navigazione e base di ricarica con serbatoi per acqua pulita/sporca e sacchetto per la raccolta della polvere. Un robot che consente una completa pulizia dei pavimenti ed in grado anche di pulirsi da solo.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Eureka J12 Ultra.

Robot

Il nuovo robot di Eureka si presenta con forme moderne e curate. Nella zona superiore troviamo la torretta Lidar per la mappatura della nostra casa e i comandi per la gestione della pulizia. Nella parte frontale sono stati inseriti, invece, i sensori DuoDetect AI 3D che consentono una precisa rilevazione degli ostacoli anche in condizioni di bassa luminosità. Sensori con intelligenza artificiale in grado di riconoscere anche gli animali domestici. Ricordiamo, inoltre, l’avanzata tecnologia di rilevamento ultrasonico dei tappeti. All’interno del J12 Ultra troviamo, ovviamente, il serbatoio per la raccolta della polvere, rimovibile e accessibile tramite un pannello sul lato superiore del robot.

Proseguiamo con il lato inferiore dove troviamo due spazzole laterali, la spazzola principale (con sistema di antiaggrovigliamento per peli e capelli ed elementi in gomma) e i due panni rotanti mop dedicati alla funzione lavapavimenti. Panni collegati a due motori elettrici (tecnologia RevoScrub) inseriti nella zona posteriore del robot, rimovibili e dotati di frange morbide.

Eureka J12 Ultra integra una batteria da 5.200 mAh con autonomia fino a 150 minuti - 300 mq ed un sistema di aspirazione con potenza di 5.000 Pa, in grado di rimuovere sporco, detriti e peli di animali domestici su superfici di ogni genere tra cui tappeti, pavimenti in legno e laminato.

Non dimentichiamo le dimensioni del robot pari a 350 x 342,5 x 107,5 mm e la connettività WiFi a 2,4 GHz.

Base di ricarica

Passiamo all’analisi della base di ricarica, dalle dimensioni pari a 412 x 381 x 566 mm. Aprendo il coperchio superiore è possibile accedere ai due ampi serbatoi rimovibili (4,7 litri per l’acqua pulita, 4,6 litri per l’acqua sporca), dedicati alla funzione lavapavimenti.

Base che ospita un ampio vano dedicato non solo alla ricarica del robot, ma anche alla pulizia automatica dei due mocio, con un complesso sistema di immissione dell’acqua pulita e rimozione di quella sporca, inviata all'apposito contenitore. Stazione di ricarica che si occupa anche di asciugare i panni con aria calda a 55 gradi, per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

La base ospita anche un sacchetto da 3 litri, rimovibile, per la raccolta della polvere. Qui è, infatti, presente un potente sistema di aspirazione in grado di trasferire automaticamente lo sporco dal serbatoio del robot al sacchetto presente nella stazione. Sacchetto sufficiente per circa 75 giorni.

App

Eureka J12 Ultra è controllabile tramite un’app dedicata per dispositivi mobili. Applicazione utile anche per monitorare il percorso dell'aspirapolvere, pianificare le pulizie, regolare i livelli di aspirazione e comandare funzioni avanzate come la creazione di zone vietate e pareti invisibili per impedire al J12 Ultra di accedere a determinate aree della nostra abitazione.

Il robot offre quattro modalità di pulizia: aspirazione e lavaggio simultanei, aspirazione seguita da lavaggio, solo aspirazione e solo lavaggio. Per quanto riguarda il lavaggio dei pavimenti, troviamo, invece, tre diverse modalità: pulizia profonda, standard e veloce.

Concludiamo con comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Prezzo e offerta lancio

Fino al 24 Maggio, Eureka J12 Ultra sarà disponibile a 679 euro anziché 799 euro sia sul sito web dell’azienda che su Amazon. Inoltre sarà possibile applicare un ulteriore sconto di 30 euro utilizzando il codice EurekaJ12U. Robot acquistabile in due diverse colorazioni: bianca e nera.

Scopri di più su Amazon