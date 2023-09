Il robot di Musk è sempre più evoluto: fa yoga e manipola oggetti

Risale allo scorso ottobre la presentazione di Optimus, il robot umanoide sul quale Tesla sta lavorando da tempo. L'azienda di Elon Musk punta a rendere commerciabili sul mercato i propri automi nel giro di 3-5 anni, per applicarli negli ambiti più disparati, dall'industria manifatturiera alla logistica e assistenza domiciliare.

I progressi di Tesla Optimus

Ad oggi, Optimus è ben lontano dal poter sostituire l'uomo, ma i passi avanti, a un anno dal suo annuncio, sono ben evidenti. Tesla ha condiviso oggi su X (Twitter) i progressi del robot, frutto di dodici mesi di lavoro. Un video nel quale il 'droide' dimostra di saper calibrare autonomamente braccia e gambe, ordinare e smistare blocchi colorati, svolgere azioni correttive in maniera autonoma, così come stare in equilibrio su una gamba sola, applicarsi allo yoga, e muoversi in maniera controllata.

Optimus sarà totalmente governato dall'intelligenza artificiale: nei mesi scorsi Tesla spiegava di avere affinato ulteriormente le capacità della sua AI grazie ai dati raccolti attraverso le sue auto. "Le nostre reti neurali multimodali sono già nei veicoli dei clienti", aveva reso noto la divisione AI di Tesla. Queste reti, predisposte per la guida autonoma sui veicoli del colosso tech, comprendono lo spazio che le circonda grazie a video di telecamere, mappe, navigazione, e rendono possibili operazioni come la previsione dell'occupazione dello spazio, e allo stesso modo possono essere utilizzate per evitare le collisioni da parte di qualsiasi robot.

La strada per perfezionare e omologare i robot umanoidi è molto lunga, ma secondo Musk nel giro di dieci anni diventeranno "qualcosa di davvero stupefacente". Se queste sono le premesse, Optimus potrebbe diventare il primo robot umanoide in grado di risolvere problemi per conto proprio, trovando un utilizzo su larga scala.