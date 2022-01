Musk, all-in sul robot umanoide: "Può rivoluzionare l'economia"

Non è importante se ancora non sono state definite le modalità con cui sarà impiegato: Elon Musk ha deciso che il 'Tesla Bot', il rivoluzionario robot umanoide del colosso statunitense, è più importante di qualsiasi nuovo modello di automobile o di altri veicoli, perché nel tempo potrebbere diventare più significativo dell'intera attività auto e "rivoluzionare l'economia" mondiale.

Tesla Bot: quanto manca

Il 2022, quindi, l'uomo più ricco del mondo ha deciso di indirizzare la propria azienda su dei binari ben precisi. Tesla Bot, noto anche come Optimus, è in fase di progettazione, annunciato da Elon Musk nel corso del 'Tesla AI Day' del 19 agosto 2021. Il primo prototipo, se saranno rispettati i tempi, sarà pronto entro la fine dell'anno in corso.

Optimus avrà un'altezza di 173 cenimetri e peserà 57 chilogrammi. Sarà capace di trasportare oggetti di poco superiori ai 20 chili e avrà una velocità massima di 8 km/h. Il robot umanoide di Tesla sarà composto da materiali ultraleggeri e dotato di 40 attuatori: 12 nelle braccia, 2 nel busto, 2 nel collo, 12 nelle mani e 12 nelle gambe. Le mani, come annunciato da Musk, "saranno di livello umano". Optimus sfrutterà l'intelligenza artificiale per muoversi e per comprendere ordini verbali.