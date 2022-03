Rossgram è l'alternativa di Mosca a Instagram

Che sia un plagio, è più che evidente. Dopo aver bandito Instagram e tutti i social della galassia di Meta, la Russia ha annunciato l'alternativa al social per immagini di Mark Zuckerberg. Si chiama Rossgram e sarà lanciato il prossimo 28 marzo.

Rossgram, storia di un plagio

Non ci sono ancora molte informazioni ufficiali, ma è già online una pagina di introduzione al servizio, che viene chiaramente definito "l'analogo russo di Instagram". Anche il logo non lascia spazio a fraintendimenti, plasmato sulla base di quello originale (ne richiama anche i colori). Secondo quanto si apprende, Rossgram:

sarà disponibile per dispositivi Android e iOS

avrà una funzione a pagamento per accedere ai contenuti

disporrà di una funzione per la raccolta di fondi (crowdfunding)

L'accesso alla piattaforma sarà prima consentito a blogger già conosciuti, brand e investitori, poi a partire da aprile sarà esteso anche agli utenti 'regolari'.

Intanto, l'ente per le comunicazioni di Mosca ha bloccato una ventina di servizi Vpn, software che permettono di connettersi ad una rete privata per aggirare la censura e connettersi a siti e app vietate. Dall'inizio del conflitto lo scorso 24 febbraio, gli analisti russi hanno infatti individuato un picco del 1500% di download di servizi Vpn per Android e iOS in Russia e la politica della Duma di Stato è quella di continuare questo lavoro mirato di blocco preventivo.