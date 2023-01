Saldi invernali: i consigli per evitare cyber-frodi

Arrivano i saldi di fine stagione e grazie alle opportunità generate dall’e-commerce sarà ancora più semplice approfittare degli sconti per fare acquisti convenienti, tuttavia sarà altrettanto facile incappare in vere e proprie truffe organizzate da cyber criminali. Nel 2022, infatti, quasi un italiano su tre (il 27,2%), è stato vittima di una cyber truffa, mentre il 15,3% ha subito un raggiro dovuto ad una falsa identità.

Per consentire agli utenti di effettuare acquisti in sicurezza, Cyber Guru offre utili consigli per aiutare i consumatori a tutelarsi ed evitare potenziali trappole.

Truffe online durante i saldi: le pratiche più diffuse

Durante i saldi non crescono soltanto le offerte, ma anche le truffe. Ad esempio, indurre gli utenti a comprare su un sito clonato, ossia un sito web molto simile a quello originale; è una delle pratiche più diffuse, il cui scopo è ricevere denaro senza offrire davvero un bene o un prodotto in cambio, oppure rubare dati riservati. Osservando attentamente è possibile accorgersi dell’inganno: i prodotti vengono venduti ad un prezzo ben inferiore a quello di mercato oppure le pagine contengono errori, seppur minimi, magari proprio nella url del sito. Ad esempio, una pagina di un sito in generale, e quindi anche di e-commerce, deve sempre contenere il prefisso https, e non http, nella sua stringa. Le recensioni possono, inoltre, fornire un valido aiuto per orientarsi e verificare l’affidabilità dei siti. Il detto “troppo bello per essere vero” riassume il comportamento vigile e critico che bisogna avere quando si vedono offerte davvero fuori dal comune.

Attenzione ai messaggi dei corrieri, specie quelli che comunicano la riprogrammazione di una consegna a volte in cambio di piccole cifre. Secondo una ricerca di Check Point Software, a novembre 2022, il 17% di tutti i file malevoli distribuiti via e-mail erano relativi a ordini, consegne e spedizioni. Quindi è doveroso non cliccare sul link del corriere riportato da un messaggio ricevuto, perché potrebbe essere un falso sito clonato dall’originale. Se si hanno dubbi sulla consegna basta andare sul sito ufficiale del corriere e digitare il codice della consegna riportato nel messaggio ricevuto.

Occhio all’offerta solo per te!

Si consiglia la massima attenzione anche a quei messaggi personalizzati che propongono sconti tramite mail, newsletter, SMS o messaggi sui social network. Sono molti, infatti, i brand che, nel ribassare i prezzi dei propri prodotti, riservano una scontistica dedicata ai clienti più fidelizzati. Ma ciò non significa che bisogna farsi prendere dall’entusiasmo perdendo di vista la sicurezza: i cyber criminali conoscono bene queste pratiche e cercano di sfruttarle a loro vantaggio. Per evitare brutte sorprese si consiglia sempre di controllare che lo sconto a noi riservato sia veritiero, accedendo alla pagina o all’app ufficiale del marchio o recandosi presso il punto vendita, o chiamando i numeri del servizio clienti.

L’obiettivo ultimo dei cyber criminali è spesso quello di infettare i dispositivi con dei malware, capaci di spiare le azioni e i dati dei proprietari, inondarli di pubblicità o addirittura sottoporli a ricatti. E’ quindi, consigliabile utilizzare software antivirus/antimalware aggiornati per evitare brutte sorprese.