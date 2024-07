Galaxy Ring: l'innovativo anello smart di Samsung

Progettato per il monitoraggio della salute 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, Galaxy Ring è un anello smart, innovativo, completo e leggero, con un peso compreso tra 2,3 e 3,0 grammi. Accessorio con una resistenza all’acqua di 10 ATM e finitura al titanio di grado 5, promette una durata della batteria fino a sette giorni, ricaricabile tramite una custodia appositamente progettata.

Dispositivo disponibile in tre varianti di colore, Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold, ed in nove diverse taglie.

Dal punto di vista tecnico, Galaxy Ring è privo di display ed è in grado di monitorare vari parametri corporei visualizzati all’interno dell’app Samsung Health per dispositivi mobili.

Partendo dal sonno, Galaxy Ring include un algoritmo di intelligenza artificiale per l'analisi del riposo utile per aiutare l'utente a comprendere facilmente i propri ritmi del sonno e a sviluppare abitudini migliori. Oltre al Punteggio sonno e all’analisi del russare, misurazioni come il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria forniscono un’analisi dettagliata e accurata della qualità del riposo.

Con il Monitoraggio ciclo, è possibile controllare meglio il ciclo mestruale grazie al rilevamento notturno della temperatura cutanea.

Galaxy AI genera un rapporto dettagliato sullo stato di salute che include varie metriche sanitarie come Guida al sonno. La funzione Punteggio energetico, abilitata da Galaxy AI, permette di comprendere meglio il proprio stato di salute. Questo punteggio viene calcolato valutando le condizioni fisiche dell’utente attraverso quattro fattori significativi: Sonno, Attività, Frequenza cardiaca durante il sonno e Variabilità della frequenza cardiaca durante il riposo.

Galaxy Ring consente anche di rimanere informati sulla propria salute cardiaca con Avviso frequenza cardiaca. Questa funzione fornisce notifiche istantanee relative a frequenze cardiache insolitamente alte o basse, in tempo reale, tramite l’app Samsung Health. Inoltre con la funzione Frequenza cardiaca è possibile ottenere ulteriori dettagli, compresi i battiti al minuto.

Galaxy Ring aiuta anche a mantenere uno stile di vita attivo grazie al rilevamento automatico di camminate e corse.

Infine, è possibile scattare foto o disattivare la sveglia sugli smartphone Galaxy con un doppio tocco.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni: 7,0 x 2,6 mm

- Peso: tra 2,3 g (taglia 5) e 3,0 g (taglia 13)

- Misure: 9 taglie disponibili (da 5 - 13)

- Memoria: 8 MB

- Batteria: da 18 mAh (taglia 5) a 23,5 mAh (taglia 13)

- Sensori: accelerometro, PPGO 2PD+2LED(G)+2VCSEL(RIR), temperatura cutanea

- Connettività: Bluetooth BLE 5.4

- Resistenza: 10 ATM, IP68, titanio di grado 5

- Custodia di ricarica: dimensioni di 48,9 mm (L) x 48,9 mm (P) x 24,51 mm (A) e peso di 61,3 g con batteria integrata da 361 mAh

Prezzo e disponibilità

Il prezzo consigliato per il mercato europeo di Samsung Galaxy Ring è di 449 euro. L’uscita in Italia è prevista più avanti, ma per ora non sono state comunicate date ufficiali.