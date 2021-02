I Samsung Galaxy Tab S7 e S7+ si colorano di blu

La novità sta solo nel colore, o quasi. Samsung ha annunciato che dal prossimo 25 febbraio i tablet di punta Galaxy Tab S7 e Tab S7+ saranno disponibili anche nella tonalità Mystic Navy. Saranno inoltre aggiornati alla nuova interfaccia One UI 3.1, che rende più immediato e veloce l'utilizzo dell'ecosistema Galaxy.

Samsung Galaxy Tab S7: nuova colorazione

Galaxy Tab S7 e S7+, quindi, si arricchiscono di una colorazione (blu) aggiuntiva e dell'ultimo aggiornamento software, che vanno a rendere ancora più performante un dispositivo caratterizzato da refresh rate da 120 Hz e specifiche hardware da primo della classe. Per chi non ne fosse a conoscenza, i Tab S7 montano un display PLS TFT da 11", mentre Tab S7+ vanta un display Super Amoled da 12,4": entrambi perfetti per rilassarsi giocando ai videogame in cloud o godendosi streaming in alta definizione.

Ora, il nuovo aggiornamento software One UI 3.1, annunciato nel corso di Galaxy Unpacked 2021, permette agli utenti di sperimentare ancora di più con i propri tablet, anche in combinazione con i nuovi dispositivi della serie Galaxy S21 e i Galaxy Buds Pro. Sarà possibile muoversi attraverso i vari dispositivi in un modo più fluido, copiando, ad esempio, testi e immagini tra tablet e smartphone senza grosse difficoltà.