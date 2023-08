Galaxy Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra: i nuovi super tablet di Samsung

Samsung ha annunciato i nuovi tablet Galaxy Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra. Avanzati modelli con display Dynamic AMOLED, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy e S Pen.

Scendendo nel dettaglio, il modello top Galaxy Tab S9 Ultra utilizza uno schermo da ben 14,6" con risoluzione di 2960x1848 pixel. Galaxy Tab S9+ monta, invece, un display con una diagonale da 12,4", mentre il Galaxy Tab S9 ha una diagonale da 11".

Ricordiamo anche i quattro speaker AKG con Dolby Atmos, il sensore per il riconoscimento delle impronte integrato nel display e la resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP68.

Citiamo anche l'accessorio opzionale Book Cover Keyboard e la modalità Samsung DeX che permettono di utilizzare questi tablet come dei classici notebook.

Infine il software; a bordo dei nuovi Galaxy Tab S9 troviamo il sistema operativo Android 13 con interfaccia OneUI.

Specifiche tecniche

Di seguito le caratteristiche tecniche complete di Galaxy Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra

Galaxy Tab S9

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy

- Display: Dynamic AMOLED 2X 11", 2.560 x 1.600, 276 ppi, refresh rate da 60 a 120Hz, HDR10+

- RAM: 8/12GB LPDDR5

- Memoria interna: 128GB o 256GB espandibile tramite microSD fino ad 1TB

- Connettività: USB-C 3.2 Gen.1, Wi-Fi 6E ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, GPS, 5G opzionale

- Fotocamera frontale: 12MP

- Fotocamera posteriore: 13 MP AF, flash LED

- Batteria: 8.400 mAh con ricarica rapida a 45 Watt

- Audio: quattro altoparlanti stereo by AKG, Dolby Atmos, 3 microfoni integrati

- Colori: grafite e beige

- Dimensioni: 165,8 x 254,3 x 5,9 mm

- Peso: 498 gr, 500 per la variante 5G

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia OneUI

Galaxy Tab S9 Plus

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy

- Display: Dynamic AMOLED 2X 12.6", 2.800 x 1.752, 266 ppi, refresh rate da 60 a 120Hz, HDR10+

- RAM: 12GB LPDDR5

- Memoria interna: 256GB o 512GB espandibile tramite microSD fino ad 1TB

- Connettività: USB-C 3.2 Gen.1, Wi-Fi 6E ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, GPS, 5G opzionale

- Fotocamera frontale: 12MP

- Fotocamere posteriori: 13 MP AF + 8MP ultra-wide, flash LED

- Batteria: 10.090 mAh con ricarica rapida a 45 Watt

- Audio: quattro altoparlanti stereo by AKG, Dolby Atmos, 3 microfoni integrati

- Colori: grafite e beige

- Dimensioni: 185,4 x 285,4 x 5,7 mm

- Peso: 581 gr, 586 gr per la variante 5G

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia OneUI

Galaxy Tab S9 Ultra

- Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy

- Display: Dynamic AMOLED 2X 14.6", 2.960 x 1.848 pixel WQXGA+, refresh rate da 60 a 120Hz, HDR10+

- RAM: 12GB LPDDR5

- Memoria interna: 256GB o 512GB espandibile tramite microSD fino ad 1TB

- Connettività: USB-C 3.2 Gen.1, Wi-Fi 6E ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, GPS, 5G opzionale

- Fotocamere frontali: 12MP + 12MP ultra-wide

- Fotocamere posteriori: 13 MP AF + 8MP ultra-wide, flash LED

- Batteria: 11.200 mAh con ricarica rapida a 45 Watt

- Audio: quattro altoparlanti stereo by AKG, Dolby Atmos, 3 microfoni integrati

- Colori: grafite e beige

- Dimensioni: 208,6 x 326,4 x 5,5 mm

- Peso: 732 gr, 737 gr per la variante 5G

- Sistema operativo: Android 13 con interfaccia OneUI

Disponibilità e prezzi

La serie Galaxy Tab S9 è già disponibile in preordine ai seguenti prezzi.

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6”):

- Nella versione da 512GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.489

- Nella versione da 256GB (RAM 12GB) 5G al prezzo consigliato di €1.519

- Nella versione da 256GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.369

Galaxy Tab S9+ (12,4”):

- Nella versione da 512GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.269

- Nella versione da 256GB (RAM 12GB) 5G al prezzo consigliato di €1.299

- Nella versione da 256GB (RAM 12GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.149

Galaxy Tab S9 (11”):

- Nella versione da 256GB (RAM 12 GB) 5G al prezzo consigliato di €1.199

- Nella versione da 256GB (RAM 12 GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €1.049

- Nella versione da 128GB (RAM 8GB) 5G al prezzo consigliato di €1.079

- Nella versione da 128GB (RAM 8GB) Wi-Fi al prezzo consigliato di €929

Inoltre, acquistando Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra fino al 10 agosto 2023 sarà possibile ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim registrando l’acquisto sul sito Samsung Members.

Scopri di più su Amazon:

- Galaxy Tab S9 (11”) in offerta a 929 euro (versione da 256GB, RAM 12 GB, Wi-Fi)

- Galaxy Tab S9+ (12,4”) in offerta a 1.029 euro (versione da 256GB, RAM 12 GB, Wi-Fi)

- Galaxy Tab S9 Ultra (14,6”) in offerta a 1.249 euro (versione da 256GB, RAM 12 GB, Wi-Fi)