Da Samsung il nuovo smartwatch Galaxy Watch FE

Samsung Electronics ha annunciato il lancio del nuovo smartwatch Galaxy Watch FE.

Disponibile nel formato da 40 mm, si presenta con un look moderno ed elegante in tre varianti (Black, Pink Gold and Silver) con cinturini caratterizzati da cuciture blu e arancioni. Inoltre, Galaxy Watch FE propone una serie di nuove watch face che consentono agli utenti di personalizzare il proprio orologio, mentre è possibile cambiare facilmente il cinturino con un solo clic, in modo da poterlo sempre adattare al proprio stile. Lo schermo di Galaxy Watch FE è protetto da un vetro in cristallo di zaffiro che garantisce un’elevata resistenza.

Dotato del sensore BioActive di Samsung, Galaxy Watch FE offre una vasta quantità di funzioni per il fitness e il benessere. Galaxy Watch FE permette di usufruire di una serie di funzionalità avanzate per il sonno e per il monitoraggio della salute cardiaca, con incluse le funzioni di ECG e rilevazione della pressione arteriosa.

Gli utenti possono tenere traccia di oltre 100 allenamenti diversi e dei loro progressi comodamente dal proprio polso. Inoltre la funzione di Composizione corporea fornisce dati completi sul corpo e sulla forma fisica.

Galaxy Watch FE supporta Samsung Wallet, il che significa che gli utenti possono pagare i propri acquisti tramite smartwatch.

Caratteristiche tecniche

- Display: 1,2 pollici, 396x396, Super AMOLED, display Always On a colori

- Cassa: in alluminio da 40 mm

- Processore: Exynos W920 Dual Core 1,18GHz

- Memoria: 1,5GB di Ram + 16GB di spazio di archiviazione

- Sensori: sensore Samsung BioActive (frequenza cardiaca ottica + frequenza cardiaca elettrica + analisi dell'impedenza bioelettrica), accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di luce

- Batteria: 247mAh, ricarica wireless

- Connettività: Bluetooth 5.3, Wi-Fi n 2.4+5GHz, NFC, GPS

- Resistenza polvere e liquidi: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H

- Dimensioni e peso: 39,3 x 40,4 x 9,8 mm / 26,6 g

- Sistema operativo: Wear OS Powered by Samsung One UI 5 Watch

- Compatibilità: smartphone Android 11.0 o successivi

Disponibilità e prezzo

Galaxy Watch FE sarà disponibile in Italia quest’estate a un prezzo di 219€.