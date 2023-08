Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic: eleganti smartwatch dalle complete funzionalità

Samsung ha annunciato i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, progettati per affiancare l’utente nell’acquisire abitudini di vita più sane in ogni momento della giornata. La serie Galaxy Watch6 affronta il tema della salute in modo completo e racchiude prestazioni ottimizzate in un raffinato design, impreziosito dalla ghiera ora più sottile, dal display più ampio e luminoso e da un’interfaccia utente più interattiva.

Entrambi i modelli possono essere personalizzati grazie ad una maggiore scelta di quadranti e nuove proposte di cinturini.

Analisi del sonno

La serie Galaxy Watch6 guida l’utente nella valutazione della qualità del riposo notturno offrendogli un’analisi approfondita dei “Fattori di punteggio del sonno”, ovvero: durata totale, cicli, ora del risveglio e grado di recupero fisico e mentale. Galaxy Watch6 traccia poi la regolarità del sonno, mostrando l’andamento dei ritmi sonno-veglia. La guida al sonno include istruzioni, consigli e promemoria personalizzati da visualizzare sia al polso sia sullo smartphone associato. Quando è ora di coricarsi, Galaxy Watch6 può contribuire a creare l’ambiente perfetto modificando automaticamente le impostazioni degli elettrodomestici connessi e avviando la Modalità Riposo su smartwatch e telefono per silenziare le notifiche, e attenuare la luminosità degli schermi.

Fitness e salute

La funzione “Composizione corporea" raccoglie misurazioni fondamentali quali il metabolismo basale, la percentuale di muscolo scheletrico, acqua e grasso corporei, per restituire un’istantanea esaustiva della forma fisica e della conformazione dell’utente.

La nuova funzione “Zone di frequenza cardiaca personalizzate” analizza le capacità fisiche individuali e imposta cinque livelli ottimali di intensità della corsa, in modo che gli obiettivi, dal bruciare massa grassa al cardio ad alto impatto, siano stabiliti dall’utente in base alle proprie condizioni. Alle oltre 100 funzioni di tracciamento dell'allenamento già disponibili si aggiunge ora la corsa su pista, mentre l’allenamento personalizzato permette agli utenti di impostare e tracciare il programma che desiderano.

Il monitoraggio della pressione sanguigna e dell’elettrocardiogramma si arricchisce della nuova funzione “Notifica di ritmo cardiaco irregolare”, che offre all’utente un quadro più completo della sua salute cardiaca, in quanto rileva in background, anche durante il sonno, se la cadenza dei battiti è compatibile con una fibrillazione atriale. Galaxy Watch6 può anche fornire dati utili per il tracciamento del ciclo mestruale.

Ricordiamo anche la funzione “Rilevamento cadute”, con il dispositivo in grado di chiamare automaticamente un numero di emergenza o i contatti preimpostati.

Design

La serie Galaxy Watch6 vanta display più grande del 20% che consente di visualizzare più testo sullo schermo ed una tastiera di maggiori dimensioni. Questo schermo, più vivido e con una migliore risoluzione, vanta una luminosità di picco di 2.000 nit e, insieme alla funzione di regolazione della luminosità del display Always-On, consente agli utenti di visualizzare senza problemi il quadrante anche in caso di luce solare intensa. Alimentato da un processore ed una memoria ottimizzati, il Galaxy Watch6 consente interazioni più fluide e veloci.

Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono dotati rispettivamente di una cornice più sottile del 30% e di una ghiera girevole più sottile del 15%. La serie Galaxy Watch6 presenta nuovi quadranti, che sfruttano al massimo il display più grande, e nuovi cinturini che si cambiano con un clic.

La serie Galaxy Watch6 vanta una batteria più potente ed un consumo ridotto per supportare il display più ampio e luminoso. Con soli otto minuti di ricarica è possibile disporre di altre otto ore di autonomia.

Software

La serie Galaxy Watch6 include varie funzionalità accessibili direttamente dal polso dell’utente. La nuova app Samsung Wallet su Galaxy Watch6, evoluzione di Samsung Pay, incorpora nell’orologio tutto ciò che si trova nel portafoglio dell’utente, tra cui carte di pagamento, tickets, coupon, ma anche carte d’imbarco e carte fedeltà.

La funzione Gesti ottimizzata consente agli utenti di gestire comodamente l’orologio con

semplici gesti per una maggiore accessibilità e praticità, offrendo la possibilità di creare scorciatoie e accedere ad app e funzioni senza tocco.

Versioni

Il Galaxy Watch6 è un dispositivo con un design moderno e minimalista. Il formato da 44 mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Silver, mentre la variante da 40 mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Gold. Il Galaxy Watch6 Classic, con la ghiera girevole, è acquistabile in Black e Silver nei formati 43 mm e 47 mm.

Schede tecniche

Galaxy Watch6

- Cassa in Armor Aluminum con cinturino Sport Band

- Dimensioni e peso: versione da 44 mm pari a 42,8 x 44,4 x 9,0 mm, 33,3 g; 40 mm pari a 38,8 x 40,4 x 9,0 mm, 28,7 g

- Display versione 44 mm: 1,5”, 480x480, Super AMOLED, display a colori Always-On, luminosità di picco di 2.000 nit, Sapphire Crystal

- Display versione 40 mm: 1,3”, 432x432, Super AMOLED, display a colori Always-On, luminosità di picco di 2.000 nit, Sapphire Crystal

- Processore: Exynos W930 Dual core 1,4 GHz

- Memoria: 2 GB di memoria + 16 GB di storage

- Batteria: 44 mm da 425 mAh; 40 mm da 300 mAh

- Autonomia: fino a 40 ore (Always-On disattivato) / fino a 30 ore (Always-On attivato)

- Sensori: sensore Samsung BioActive (frequenza cardiaca ottica + tracciato elettrocardiaco + analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità

- Connettività: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS

- Resistenza: 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H

- Sistema operativo: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) con interfaccia One UI 5 Watch

- Compatibilità: Android 10 o superiore

Galaxy Watch6 Classic

- Cassa in acciaio inossidabile con cinturino Hybrid Eco-Leather Band

- Dimensioni e peso: versione 47 mm pari a 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, 59,0 g; 43 mm pari a 42,5 x 42,5 x 10,9 mm, 52,0 g

- Display versione 47 mm: 1,5”, 480x480, Super AMOLED, display a colori Always-On, luminosità di picco di 2.000 nit, Sapphire Crystal;

- Display versione 43 mm: 1,3”, 432x432, Super AMOLED, display a colori Always-On, luminosità di picco di 2.000 nit, Sapphire Crystal

- Processore: Exynos W930 Dual core 1,4 GHz

- Memoria: 2 GB di memoria + 16 GB di storage

- Batteria: 47 mm da 425 mAh; 43 mm da 300 mAh

- Autonomia: fino a 40 ore (Always-On disattivato) / fino a 30 ore (Always-On attivato)

- Ricarica: rapida e wireless

- Sensori: sensore Samsung BioActive (frequenza cardiaca ottica + tracciato elettrocardiaco + analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità, sensore Hall 3D

- Connettività: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, GPS,

- Resistenza: 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H

- Sistema Operativo: Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) con interfaccia One UI 5 Watch

- Compatibilità: Android 10 o superiore

Disponibilità e prezzi

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic sono disponibili nelle seguenti configurazioni.

Galaxy Watch6:

- versione Bluetooth 40 mm ad un prezzo consigliato di 319€

- versione LTE 40 mm ad un prezzo consigliato di 369€

- versione Bluetooth 44 mm ad un prezzo consigliato di 349€

- versione LTE 44 mm ad un prezzo consigliato di 399€

Galaxy Watch6 Classic:

- versione Bluetooth 43 mm ad un prezzo consigliato di 419€

- versione LTE 43 mm ad un prezzo consigliato di 469€

- versione Bluetooth 47 mm ad un prezzo consigliato di 449€

- versione LTE 47 mm ad un prezzo consigliato di 499€

