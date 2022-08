Samsung Odyssey Ark: super monitor per gli appassionati di videogiochi

Samsung ha annunciato il lancio globale di Odyssey Ark, il primo display al mondo con curvatura 1000R e dimensioni di ben 55 pollici. Questo enorme monitor 4K (3.840 x 2.160) offre, inoltre, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro.

Proseguiamo con la modalità Multi View che consente di utilizzare l'ampio schermo al massimo delle sue potenzialità, visualizzando fino a quattro schermate contemporaneamente in orizzontale o tre in modalità Cockpit, con l’Odyssey Ark ruotato in verticale.

Odyssey Ark sfrutta la tecnologia Quantum Matrix di Samsung, utilizzando i LED Quantum Mini; tecnologia che consente un controllo ultrafine e preciso dei LED. Ricordiamo, inoltre, l’elaborazione a 14 bit, l’avanzato processore video Neural Quantum Processor Ultra basato su reti neurali e la tecnologia Matte Display con rivestimento antiriflesso e anti-bagliore. Proseguiamo con i Led nella cornice e la One Connect Box esterna che ospita varie porte tra cui 4 HDMI 2.1.

Curata anche la sezione audio grazie alla "Sound Dome Tech" con supporto al Dolby Atmos: quattro altoparlanti, uno per ogni angolo, e due woofer centrali producono un suono realistico ed immersivo, con una potenza complessiva di 60 W.

Non dimentichiamo l'Ark Dial a energia solare: il controller dell’Odyssey Ark che consente di comandare in modo rapido e semplice tutte le impostazioni del monitor.

Ricordiamo, infine, la compatibilità con il Samsung Gaming Hub: piattaforma dedicata ai giochi in streaming, realizzata in collaborazione con vari partner come Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia e Amazon Luna.

Il preordine di Samsung Odyssey Ark in Italia partirà dal 24 agosto ad un prezzo ancora non comunicato.