Cashback di Samsung: rimborsi fino a 500 euro sull'acquisto di prodotti Galaxy

Un'offerta che farà gola a tutti gli amanti dei prodotti Galaxy. Samsung, fino al 28 febbraio, offre speciali promozioni su una selezione di suoi prodotti, «perfetti per soddisfare la propria sete di tecnologia». Chi acquisterà sullo shop online su Samsung.com e nei negozi di elettronica di consumo, potrà usufruire di un meccanismo simile a quello di cashback, con un rimborso fino a 500 euro sugli acquisti. Per attivare il rimborso, basterà registrare su Samsung Members entro il 21 marzo il prodotto acquistato.

Samsung: rimborsi fino a 500 euro sulla serie Galaxy

Tra i prodotti interessati dalla promozione, ci sono anche i dispositivi di punta del brand. Si parte con Galaxy S21+, la novità di casa Samsung che spicca per funzionalità fotografiche e per la possibilità di offrire agli utenti un’esperienza mobile premium. Acquistando il top di gamma sarà possibile ottenere un rimborso da 100 euro.

Nella promozione rientrano anche i dispositivi pieghevoli del colosso coreano, Galaxy Fold2 5G - il device con schermo flessibile di terza generazione - e Galaxy Z Flip 5G, il dispositivo foldable che si adatta a essere riposto comodamente in tasca o in borsa, grazie al suo display da 6,7 pollici e al design compatto, ma sempre elegante. Acquistando Galaxy Fold 2 5G e Galaxy Z Flip 5G sarà possibile ottenere un rimborso rispettivamente di 500 e 400 euro.

Per quanto riguarda gli smartphone Galaxy, tra i prodotti all’interno della promozione sono inclusi anche Note20 Ultra 5G e Note20 (sia nella versione 4G che 5G) per i quali si potrà ottenere un cash back di 200 euro, e Galaxy S20 FE (anch’esso sia 4G che 5G) con un rimborso di 100 euro. Ricapitolando, gli smartphone inclusi nella promozione cashback di Samsung sono:

Rimborso su laptop e smartwatch

Le offerte tuttavia non si limitano solo agli smartphone. Ecco quindi che si potrà ottenere un cashback di 200 euro acquistando Galaxy Tab S7+, sia nella configurazione 5G sia in quella WiFi. Lo stesso rimborso (200 euro) si potrà ottenere anche acquistando uno dei due laptop di casa Samsung, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion. Infine, chi acquisterà Galaxy Watch3, lo smartwatch di nuova generazione che combina un’artigianalità senza tempo con caratteristiche all’avanguardia per la salute e il benessere, potrà usufruire di un rimborso di 100 euro.