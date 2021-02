Samsung sempre più leader nella produzione di smart Tv per uso domestico

Samsung si conferma per il quindicesimo anno consecutivo al primo posto nel mercato globale delle smart Tv, secondo la società di ricerche di mercato Omdia. I dati, pubblicati il 23 febbraio, indicano che il colosso coreano, in base ai ricavi del quarto trimestre 2020, ha riportato una quota del 31,8% della quota del mercato Tv globale, conservando la maggiore quota di mercato annuale per categoria, pari al 31,9%, su tutto l’anno 2020.

La gamma di smart Tv Samsung

Samsung cresce nel settore audio-video, con il costante impegno di fornire, tra le mura domestiche, esperienze visive di livello premium, abbinato a un portafoglio Qled in rapida crescita, alla leadership di categoria nel segmento schermi ultra-large (oltre 75 pollici), all’introduzione ed espansione di un portafoglio Lifestyle TV e a una serie di primati di settore.

Per il 2021, Samsung prevede di conservare la sua posizione di leader di mercato con l’introduzione e l’ampliamento della sua line up di prodotti, integrando tecnologie e funzionalità proprietarie in tutte le gamme Tv. Tra queste, spicca la nuova linea Samsung Neo QLED, accanto ai MicroLED e Lifestyle TV. «Nei prossimi anni, - spiegano da Samsung - continueremo a investire in campo R&D e nello sviluppo di prodotti in aree commerciali strategiche, per rafforzare la nostra offerta tecnologica di base e quella emergente, con un ampio allineamento aziendale orientato alla sostenibilità a lungo termine». Per ora le linee di forza sono:

Neo QLED

MicroLED

Lifestyle TV

«I consumatori usano tutti i giorni gli schermi dei loro Tv per fruire contenuti, vedere le persone care, per lavorare, allenarsi da casa e molto altro ancora. Abbiamo osservato come i diversi stili di vita e routine si siano non soltanto evoluti nell’ultimo anno, ma siano anche diventati convergenti - ha affermato Bruno Marnati di Samsung Electronics Italia - Ci sentiamo profondamente onorati della fiducia riposta dai consumatori nella nostra vision e nei nostri prodotti: è questo che muove la nostra incessante ricerca di innovazione, volta a fornire la migliore esperienza di visione del settore».