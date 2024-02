San Valentino e app di incontri: i rischi per la privacy degli utenti

In occasione di San Valentino, gli esperti di cybersecurity vogliono far conoscere i rischi per la privacy legati alle app di incontri. Le “dating apps” sono fra le applicazioni più pericolose in assoluto per la privacy. Circa il 25% delle richieste di permesso ad accedere alle funzioni del dispositivo delle app di incontri non è collegato al loro specifico scopo, come rivelato dalla ricerca di NordVPN.

"Le app di incontri sono fra le applicazioni più voraci di informazioni e funzionalità non necessarie per la loro funzione. I dati raccolti potrebbero essere usati contro l’interesse degli utenti e portare a problemi di privacy che sono molto più seri rispetto a “semplici” annunci pubblicitari mirati. Gli utenti dovrebbero sempre considerare se l’app ha bisogno di certi dati per raggiungere il proprio scopo prima di cliccare su “Accetta”, anche se si tratta di un’applicazione famosa e con una buona reputazione," ha precisato Adrianus Warmenhoven, consulente di cybersecurity di NordVPN.

Secondo i ricercatori di cybersecurity e privacy, in media, un’app di dating richiede 23 permessi, fra cui l’accesso alla posizione, alle foto e ai video. Circa 6 di questi permessi non sono necessari per la funzionalità di questa applicazione.

Inoltre, la categoria delle app di dating è in vetta alla classifica fra quelle che richiedono permessi speciali, pericolosi e biometrici, capaci di trasmettere informazioni personali e/o sensibili.

Come proteggere la propria privacy sulle app per incontri

Per proteggere la tua privacy sulle app di dating, NordVPN suggerisce le seguenti misure preventive:

Scarica solo dagli app store ufficiali. Gli store non approvati spesso non utilizzano sistemi per controllare se un’app è sicura prima di pubblicarla e renderla disponibile al download. Inoltre, scaricare un’app di dating da una fonte non ufficiale comporta il rischio di installare programmi modificati da hacker o da organizzazioni criminali.

Leggi l’informativa sulla privacy dell’app prima di scaricarla. Verifica quali informazioni verranno raccolte dall’app di incontri e quali verranno condivise con terze parti. Se non sei soddisfatto del livello di privacy, valuta altre app o siti di dating.

Informati sui permessi richiesti. Quando scarichi un’app, ti verrà chiesto di fornire diversi permessi per accedere ai tuoi dati. Assicurati che queste richieste siano proporzionate. Ricontrolla tutti i permessi e disattiva quelli che non ti servono o non desideri, e considera se sia opportuno eliminare le applicazioni che chiedono troppi permessi (specialmente se non sono necessari per le funzioni specifiche dell’app). In particolare, dovresti prestare attenzione a permessi come fotocamera, microfono, archiviazione, posizione e rubrica dei contatti.

Non registrarti automaticamente con gli account social. Se ti iscrivi o effettui il login a un’app tramite il tuo profilo social, l’app potrà raccogliere le informazioni da questo account e viceversa.

Limita i permessi legati alla posizione. Molte app, fra cui quelle di dating, richiedono accesso alla posizione del tuo dispositivo. Se in alcuni casi questa richiesta è necessaria per svolgere la funzione dell’app, è sempre meglio fornire il consenso al rilevamento della posizione solo durante l’utilizzo delle app (evitando di selezionare l’opzione “Sempre”).

Elimina le app che non usi. Se non usi un’app, cancellala. Probabilmente, sta raccogliendo dati anche quando non è aperta.