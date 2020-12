Lo schermo per pc alleato dello smart working: si ruota e si inclina

Ergo UltraFine è il nuovo display per computer di LG pensato per i lavoratori. Offre soluzioni ergonomiche e qualità dell'immagine di livello superiore

In periodo, per molti, di smart working forzato, avere una postazione da lavoro comoda è indispensabile per ridurre lo stress e migliorare la produttività. In questo senso, LG Ergo UltraFine si configura come un ottimo alleato: si tratta del nuovo monitor regolabile del colosso coreano, in grado di offrire, oltre a soluzioni ergonomiche all'avanguardia, anche una qualità d'immagine superiore.

Lo schermo che si ruota e si inclina

Il punto di forza del nuovo schermo targato LG è la possibilità di regolare a piacimento altezza e profondità, inclinazione e orientamento. È possibile anche sfruttare la funzione di pivot, con cui ruotare di 90° gradi lo schermo: un alleato in più per la comodità della propria postazione di lavoro. Il monitor per pc di LG può essere:

esteso verso l’esterno

attaccato alla parete

alzato al livello degli occhi oppure abbassato a quello della scrivania

inclinato fino a 25°

ruotato in verticale e persino ribaltato

Qualità dell'immagine

La qualità dell'immagine è l'altro punto di forza del monitor UltraFine Ergo di LG. A favorirla è il display IPS da 32 pollici (81 centimetri in diagonale) con risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160), supporto HDR (HDR 10) e un ampio angolo di visione. Per quanto riguarda la connettività, lo schermo dispone di porte HDMI, Display Port (con la possibilità di connettere più sorgenti contemporaneamente), Usb standard e Usb-Type C, per trasferimento dati e ricarica di dispositivi esterni con una potenza fino a 60W. ll monitor Ergo è anche dotato di due speaker stereo e un’uscita per le cuffie.