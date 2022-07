Siamo schiavi dello smartphone anche in vacanza

Pressioni lavorative, noia, dipendenza. Si potrebbe dire che durante le vacanze estive - sì, quelle tanto agognate per staccare la spina - trascorriamo più tempo sullo smartphone che su lettini o sdraio in riva al mare. A delineare un quadro piuttosto allarmante è una recente indagine di PhotoAid, effettuata su un campione di circa mille intervistati. L'obiettivo è rilevare le abitudini di persone di differenti fasce d'età durante le proprie ferie, ossia quel periodo dell'anno in cui disintossicarsi dall'utilizzo spasmodico del cellulare non sarebbe un'eresia.

Eppure, a quanto emerso dal risultato dello studio, proprio non ce la facciamo a sciogliere le catene. Il dato più significativo riguarda i lavoratori: nel periodo in cui le faccende di lavoro non dovrebbero neppure sfiorare l'anticamera del cervello, il 68% del campione ha ammesso di usare lo smartphone per sbrigare faccende di lavoro o avere comunque la situazione 'sotto controllo': di questi, una buona parte (circa il 60%) sarebbe sollecitata dal proprio datore di lavoro a mantenere vivi i contatti in caso di necessità, mentre il 55%, pur non avendo alcun tipo di indicazione, non può fare a meno di rispondere alle telefonate o alle mail di clienti, colleghi e superiori. Bello il periodo delle ferie con la testa sgombra da affari di lavoro, vero?

Spostiamo ora la lente a un livello più generale: sempre secondo lo studio, il 71% delle persone, in vacanza, controlla lo smartphone tra le 2 e le 5 volte all'ora. Solo l'11% del totale è in grado di prendersi una pausa fino a 3-4 ore, mentre la maggioranza (27%) scorre il dito sul display almeno una volta ogni 60 minuti, e il 21% ogni 30 minuti. E che dire dei casi limite? C'è chi sblocca lo schermo del proprio cellulare ogni 5 minuti, verosimilmente, quindi, tra le 150 e le 200 volte nell'arco di una giornata.

Vacanza dovrebbe essere sinonimo di spensieratezza, relax, avventura, scoperta. O più semplicemente riposo. Dopo una o due settimane lontani dal posto di lavoro e dalla quotidianità, però, il rischio è quello di tornare 'operativi' per nulla rilassati, forse anche più stanchi di prima. Per il 75% degli intervistati, lo smartphone è l'accessorio necessario per la vacanza, ma oltre la metà del totale si pente dell'uso smodato che ne fa. Alcuni lamentano anche uno stress da cellulare, al quale, però, faticano a rinunciare.

Ma cos'è, in particolare, che genera lo stress? Le questioni di lavoro, senza dubbio, ma anche l'esigenza di far sapere ai propri conoscenti (e non solo), dove ci si trova in ogni esatto momento della vacanza, quali posti si visitano, cosa si mangia. Tutto, per molte persone, deve essere documentato con dovizia di particolari. Il 51% del campione, dopo aver postato un contenuto su Facebook o Instagram, controlla ogni 10-15 minuti quanti 'mi piace' ha ricevuto la propria foto, o quante visualizzazioni e reazioni hanno ottenuto le proprie 'stories' o i 'reel'. Che poi, a ben vedere, questo non si discosta molto da quanto succede 365 giorni l'anno, la tendenza è sempre quella. Il 40% delle persone, invece, ha ammesso di usare lo smartphone molto frequentemente come riempitivo, nei momenti in cui la noia prende il sopravvento: non è un mistero che lo smartphone abbia preso il posto da ormai molti anni di parole crociate, riviste o di un buon libro letto sotto l'ombrellone.

Ci sono poi utilizzi più 'leciti', è il caso di dirlo. Il 79% degli intervistati utilizza lo smartphone per fare foto e video (non solo quelle da condividere sui social, anche quelli per conservare un ricordo personale); il 64% non può prescinderne per ottenere indicazioni stradali e il 59% per cercare un bar o un locale dove ristorarsi. Ancora, il 57% lo utilizza per cercare attrazioni o nuove esperienze da fare durante il periodo di vacanza.

Il quadro è sommario, ma restituisce comunque una cornice interessante su usi e costumi legati all'utilizzo dello smartphone in vacanza. Ora fate mente locale: vi ritrovate in una delle categorie di cui sopra? E in definitiva, vi sentite schiavi dello smartphone?