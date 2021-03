Le luci che hanno illuminato il cielo (e lo scenografico errore di Space X)

Le immagini sono diventati virali e circolano sui social: sono decine i video che immortalano il cielo notturno solcato scie di luci. In molti hanno pensato a un grosso meteorite - o a scenari ancora più bizzarri - ma la spiegazione è molto più semplice. È la conseguenza di uno degli ultimi lanci di SpaceX che con il suo razzo Falcon 9 ha creato uno scenografico rientro in atmosfera del secondo stadio del lanciatore di Elon Musk che si è disintegrato nei cieli di Seattle sulla costa del Nord-ovest degli Stati Uniti.

Nessun pericolo per le persone ma uno spettacolo che ha fatto alzare gli occhi al cielo e sta incuriosendo gli appassionati del mondo intero.

Se infatti come è noto il primo stadio dei razzi Falcon 9 viene recuperato dalla società privata che ha rilanciato le ambizioni spaziali statunitensi, il secondo stadio del lanciatore viene fatto disintegrare nell'atmosfera terrestre per evitare di accrescere il numero di detriti in orbita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

It literally flew right over my place pic.twitter.com/yardEUmKG2 — Popular Stranger (@PopluarStranger) March 26, 2021

YO OREGON WHAT DID I JUST SEE @KATUNews pic.twitter.com/fgplrWtgha — Ches Allen (@ChesAllenPDX) March 26, 2021

Il rientro dovrebbe avvenire in zone disabitate, ma in questo caso non è andato come previsto. Il lancio della missione che ha portato in orbita l'ennesima flottiglia dei satelliti Starlink per la connettività Internet è avvenuto lo scorso 4 Marzo 2021 dal Kennedy Space Center in Florida e se il primo stadio ha fatto correttamente rientro a terra, il secondo stadio non ha effettuato correttamente la fase finale della missione e dopo circa 22 giorni in orbita - senza più poter usare i propulsori - si è lentamente disintegrato nell'atmosfera a circa 60 chilometri dal suolo, apparentemente senza causare ulteriori problemi.