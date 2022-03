Seremy: il bracciale salvavita per anziani

L’Italia è sempre più un Paese per vecchi. La nostra popolazione, infatti, è la più vecchia d’Europa, con un totale di quasi 14 milioni di over 65, di cui ben 7 milioni sono over 75 (gli over 65 erano meno di 4 milioni solo nel 1951). Secondo l’ISTAT, nel 2050 la quota di ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione potrebbe arrivare dal 22,6% di oggi al 32-37%

Aumentano quindi gli anziani sul nostro territorio, e di conseguenza le tecnologie ma anche gli strumenti per affiancarli e assisterli affinchè possano condurre una vita il più possibile autonoma. Proprio per fornire un servizio a 360° gradi a disposizione di figli di genitori anziani o di caregiver, sul mercato vi è Seremy: dispositivo wearable salvavita, prodotto interamente in Italia, semplice da utilizzare e senza installazione, pensato per monitorare la salute degli anziani, i loro spostamenti e i parametri vitali.

Le funzioni di Seremy

Con Seremy ogni anziano può inviare richieste SOS con un semplice tasto. Allo stesso tempo, il bracciale rileva automaticamente le cadute e localizza la posizione GPS - utile in caso di anziani malati, ad esempio, di Alzheimer - controlla in modo non invasivo il battito cardiaco, la qualità del sonno e il livello dell’attività fisica, ad esempio quanti passi vengono fatti quotidianamente e durante la settimana. Il bracciale viene consegnato già attivo e pronto all’uso, non è infatti necessario installarlo ma basta farlo indossare al proprio caro e inizia subito a monitorare le funzioni vitali. Inoltre, a differenza di un normale smartwatch, è dotato di un’interfaccia molto semplice e non necessita di manutenzione: la stessa batteria può essere ricaricata una volta al mese.

Seremy utilizza un collegamento dati 4G con Sim integrata e funziona, quindi, senza limiti di distanza. Può inoltre essere indossato tutto il giorno, anche sotto la doccia, per assistere l’anziano laddove questo ne abbia più bisogno, ad esempio per monitorare eventuali cadute in bagno.

La diffusione in Italia di Seremy consente di analizzare una grande quantità di dati anonimi provenienti da oltre 10.000 utenti e quindi valutare in modo intelligente e comparato il livello di benessere dei nostri familiari. Tutti i dati raccolti nel cloud, vengono poi analizzati ed aggregati per fascia di età e sesso degli utenti, al fine di produrre degli indicatori statistici di benessere estremamente rappresentativi ed affidabili, perché ottenuti da un grande numero di utilizzatori quotidiani.

Nell’App Seremy (disponibile per iOS e Android) la famiglia può confrontare in modo immediato i dati di benessere del proprio caro anziano con quelli degli altri utenti Seremy nella stessa fascia di età e sesso, e quindi valutare in tempo reale lo scostamento percentuale ed assoluto. L’analisi dei parametri dell’anziano e le differenze con il resto della comunità aiutano i familiari ad anticipare le criticità ed i rischi per la salute.

Seremy è acquistabile sul sito ufficiale al prezzo di 119 euro + 9 euro al mese per l'abbonamento al servizio che include il traffico dati della Sim integrata.

Scopri di più su Amazon a 227 euro con 12 mesi di servizio inclusi