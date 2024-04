L'intelligenza artificiale arriva nei sex toy: "Sarà molto interessante"

A Shanghai in una mostra di prodotti per adulti, tutte l'attenzione dei visitatori è stata catturata da una nuova tendenza: i giocattoli sessuali guidati dall'intelligenza artificiale. Circa il 70% dei sex toy prodotti nel mondo vengono prodotti in Cina. In questa mostra che si terrà questo fine settimana ne sono esposti un gran numero, dai vibratori che imitano i tentacoli alle bambole iperrealistiche. Ma i giocattoli intelligenti stanno guadagnando popolarità. I marchi europei e americani offrono già prodotti che permettono di fare l'amore a distanza o addirittura di avvicinarsi a una fantasia degna di un film di fantascienza: il sesso con i robot. Uno dei suoi prodotti di punta è un sex toy che, grazie all'intelligenza artificiale, può sincronizzarsi con un film pornografico. Può quindi imitare i movimenti degli attori sullo schermo e riprodurre le sensazioni.

Ma vi sono anche applicazione che funzionano come un classico social network, dove gli utenti condividono i propri interessi e fare l'amore online controllando i rispettivi giocattoli sessuali. Rimangono questioni etiche quando si tratta di privacy riguardo all’intelligenza artificiale.

In arrivo anche vibratori in grado di predire l'ovulazione misurando la temperatura interna o addirittura di contribuire al rafforzamento dei muscoli del pavimento pelvico. Altri sarebbero in grado di rilevare quando il loro utente raggiunge l'orgasmo e ricordare il tipo di pulsazioni che gli hanno permesso di arrivarci. "L'intelligenza artificiale si sta sviluppando molto rapidamente - affermano dalla fiera orientale - sarà molto interessante vedere dove ci porterà tutto questo".