Più sicurezza per gli adolescenti sui social: le nuove funzioni di Instagram e Facebook

Meta si muove introducendo nuovi strumenti per la sicurezza degli adolescenti. La prima mossa dell'azienda di Mark Zuckerberg è proteggere gli utenti da interazioni indesiderate nei direct message (DM) su Instagram, in particolare i più giovani. Gli adolescenti già da tempo ricevono avvisi di sicurezza quando adulti che hanno mostrato un comportamento potenzialmente sospetto inviano loro messaggi. Inoltre, non è permesso alle persone di età superiore ai 19 anni di inviare messaggi privati agli adolescenti che non li seguono. "Ora - spiegano da Meta - stiamo testando dei nuovi strumenti per limitare il modo in cui le persone possono interagire e inviare messaggi ad altre persone che non le seguono". In particolare:

prima di poter inviare un messaggio a qualcuno che non ti segue, sarà necessario inviare una richiesta per ottenere il permesso a connettersi. È possibile inviare una sola richiesta alla volta e finché il destinatario non accetterà l'invito ad entrare in contatto non sarà possibile inviarne altre

queste richieste di messaggi saranno limitate a contenuti di solo testo, in modo che le persone non possano inviare foto, video o messaggi vocali, né effettuare chiamate, finché il destinatario non avrà accettato il loro invito a chattare. Grazie a queste novità, le persone non riceveranno foto, video o altri contenuti indesiderati da persone che non seguono.

Modalità 'non disturbare'

Il colosso dei social lancerà anche la modalità 'non disturbare', una nuova funzione per aiutare le persone a concentrarsi e per incoraggiarle a stabilire dei limiti con amici e follower. Una volta attivata la modalità, non si riceverà alcuna notifica, lo stato di attività del profilo cambierà per far sapere agli altri che si è in modalità 'non disturbare' e verrà inviata una risposta automatica quando qualcuno invia un DM. Novità: La funzione sarà disponibile per tutti a livello globale nelle prossime settimane.

Per incoraggiare gli adolescenti a gestire bene il loro tempo su Facebook e Instagram, Meta ha anche introdotto lo strumento 'Prenditi una pausa': gli adolescenti vedranno una notifica dopo che avranno trascorso 20 minuti sui social, che li inviterà a disconnettersi dall'app e a stabilire dei limiti di tempo giornalieri. "Stiamo valutando anche un nuovo sistema di notifiche su Instagram - aggiunge l'azienda - che suggerirà agli adolescenti di chiudere l'app se stanno guardando dei Reels di notte".