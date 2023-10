Il luminare della robotica: "Entro il 2050 simbiosi tra uomo e avatar"

C'è chi lavora alla creazione di robot umanoidi che possano essere applicati all'industria manifatturiera, alla logistica e all'assistenza domiciliare - è il caso del Tesla Optimus di Elon Musk -, e c'è chi si spinge già oltre e immagina una società in cui gli umani e avatar robotici potranno vivere in completa simbiosi. Più che una fantasia, sembra essere un obiettivo concreto quello che si è posto Hiroshi Ishiguro, docente dell'università di Osaka, che ha introdotto il suo progetto nel corso di una lectio all'università Cattolica di Milano.

La società del futuro: robot teleoperati e avatar

Secondo Ishiguro, tra meno di 30 anni vivremo in una società "in cui le persone vivranno libere dai limiti imposti dal corpo, dal tempo e dallo spazio", il tutto grazie all'utilizzo di "robot teleoperati" e "intelligenza artificiale come avatar". Per raggiungere il suo scopo, nel 2021 ha fondato anche la società Avita, che si occupa dello sviluppo di avatar capaci di interazioni sempre più naturali con gli umani, e che potranno sostituire gli stessi umani in caso di necessità. In questo modo, spiega, "potremo espandere le nostre capacità percettive, cognitive e fisiche per lavorare e studiare anche a distanza, riducendo il pendolarismo e avendo più tempo libero".

Alla base dell'idea di Ishiguro i robot non sostituiranno gli umani nelle mansioni, ma saranno guidati a distanza, teleoperati, per l'appunto. "Tutti potranno avere un ruolo attivo nella società, che così diventerà ancora più inclusiva". E di questa innovazione dovrebbero poterne beneficiare anche gli anziani e i disabili. Proprio i disabili esclusi dal mondo del lavoro, grazie a robot avatar, potrebbero avere un ruolo alla pari nella società.

Il professor Ishiguro in passato è salito altre volte agli onori della cronaca. Nel 2017 aveva infatti realizzato un robot che rappresentava la copia di sé stesso. Un automa parlante, realizzato a sua immagine e somiglianza, realizzato curando tutti i minimi dettagli, sopracciglia, capelli e nei inclusi. Precedentemente, aveva invece lanciato anche il celebre androide Erica, divenuto un vero e proprio 'caso' internazionale per le sue sembianze in tutto e per tutto 'umane'.