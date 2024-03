Gli smart glasses di Apple avranno fotocamere per identificare gli oggetti circostanti

Occhiali smart, sulla scorta di quanto già prodotto da Facebook in partnership con Ray-Ban, ma spinti a un livello superiore. Sembra sia questa l'idea di Apple: il colosso di Cupertino starebbe infatti studiando un prototipo di occhiali che potrebbero svolgere anche il ruolo degli AirPods - ossia quello di ascoltare la musica e ricevere chiamate -, ed essere dotati di fotocamere in grado di riconoscere e identificare oggetti e persone nel mondo circostante. Sarebbe un passo avanti notevole in quello che è l'obiettivo per il prossimo futuro di Apple: realizzare degli occhiali per la realtà aumentata che possano essere utilizzati tutto il giorno, in ogni situazione (con i benefici del caso).

Smart Glasses di Apple: come saranno

Secondo quanto racconta Mark Gurman di Bloomberg, gli occhiali smart sono in una fase definita 'tecnologica': gli ingegneri stanno esplorando le potenzialità di un simile prodotto, e studiando il ritorno di vendite che potrebbe davvero avere sul mercato. La domanda è chiara: abbiamo davvero bisogno di occhiali con fotocamere e comparto audio integrato? La risposta non è scontata, perché si potrebbero racchiudere le funzionalità di occhiali e auricolari in un unico dispositivo, ma se l'utente avesse il desiderio di ascoltare della musica senza indossare gli occhiali, dovrebbe comunque disporre di auricolari alternativi.

Quello di proporre un paio di occhiali smart, per Apple, potrebbe trattarsi, tuttavia, di un'ottima opportunità. Meta con i Ray-Ban Smart Glasses e Amazon con gli Echo Frames sono riuscite a far ricredere gli scettici. Le prime versioni di entrambi i dispositivi, infatti, erano stati un vero e proprio flop. Le due aziende non hanno mollato il colpo e hanno proposto la seconda versione dei propri occhiali visionari, entrambi venduti sul mercato in una quantità di molto maggiore rispetto ai risultati attesi dalle due aziende. La domanda di smart glasses sta crescendo, e potrebbe essere proprio questo, per il colosso di Cupertino, il momento più giusto per cercare di rosicchiare la propria fetta di mercato. È bene comunque precisarlo, siamo solo a livello di indiscrezioni (che spesso, però, trovano conferme).

L'idea di Apple sarebbe quella di seguire il solco tracciato da Mark Zuckerberg: gli smart glasses di Meta possono registrare video, riprodurre musica e dare comandi vocali ai robot. La prossima versione aggiornata del dispositivo permetterà di identificare oggetti circostanti grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e rispondere a domande su ciò che la persona che li indossa sta guardando. Sarebbe proprio questo - sembra - l'obiettivo di Apple, che come sul fronte dell'intelligenza artificiale, ha capito che non è il momento di tergiversare, perché la concorrenza è agguerrita e già ben incardinata sui giusti binari.

AirPods ancora più smart

Ma l'azienda di Tim Cook starebbe anche sondando altri fronti. Ne sembra certo Gurman, che spiega come da Cupertino starebbero pensando di creare una versione molto più aggiornata dei propri AirPods, rendendoli ancora più smart. Pare che gli auricolari del futuro potrebbero essere implementati con fotocamere, sensori per monitorare lo stato di salute e intelligenza artificiali. Sembra che le telecamere potrebbero essere sfruttate per acquisire dati dalla realtà circostante ed essere elaborati dall'intelligenza artificiale, per assistere le persone nella propria quotidianità.