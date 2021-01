In futuro potremmo ricaricare lo smartphone (e il pc) con l'acqua calda

Ricaricare il cellulare senza ricorrere all'elettricità, ma sfruttando una bottiglia d'acqua calda o un thermos. Possibile? La tecnologia termoelettrica usata nello spazio potrebbe presto far diventare realtà questa soluzione sostenibile. I dispositivi termoelettrici, infatti, sono realizzati con materiali in grado di produrre elettricità tramite differenze di temperatura.

Chip, thermos e acqua calda per ricaricare lo smartphone

Secondo quanto riporta Ansa, gli scienziati cinesi sperano di poter impiegare questa tecnologia nella vita quotidiana delle persone. I ricercatori della China Academy of Launch Vehicle Technology, uno dei produttori di razzi del Paese, hanno sviluppato, nello specifico, una borraccia isolata dotata di un chip termoelettrico nel coperchio in grado di trasformare il calore dell'acqua in elettricità e ricaricare un telefono cellulare.

Negli ultimi anni, con l'aumento della potenza dei processori dei telefoni cellulari e delle dimensioni dei loro schermi, anche il fabbisogno di energia è cresciuto. Perciò, secondo il capo ricercatore Ma Wei, molte persone si trovano spesso ad affrontare il problema di come ricaricare i telefonini, per esempio quando viaggiano in treno o stanno campeggiando.

Abbiamo scoperto che la bottiglia d'acqua può fornire da 20 a 30 minuti di elettricità dopo avervi versato da 300 a 500 millilitri di acqua bollente

La borraccia, come specificato da un membro del team di ricerca, può anche erogare elettricità per computer portatili, macchine fotografiche e altri dispositivi elettronici a bassa potenza. I ricercatori stanno ora cercando collaborazioni con le imprese per commercializzare l'idea. Il costo? Attorno ai 23 dollari.