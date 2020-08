Quali cellulari Samsung si aggiornano alla nuova interfaccia OneUI 2.5

Da qualche giorno Samsung sta rilasciando sui propri smartphone la nuova interfaccia utente OneUI 2.5, a partire dai propri top di gamma. Si tratta di un aggiornamento intermedio, in attesa dei veri e propri cambiamenti attesi con il rilascio della versione 3.0. Non mancano comunque le novità, come hanno già potuto notare decine di migliaia di utenti.

Gli smartphone che aggiornano a OneUi 2.5

Ad oggi sono circa venti gli smartphone Samsung che supportano OneUI 2.5: la famiglia Galaxy S20 e S10 al completo, alla pari di S9, Note 10 e i due modelli pieghevoli del colosso coreano, Z Flip e Fold. Vedi al fondo dell'articolo il dettaglio di tutti gli smartphone che, ad oggi, rientrano nell'aggiornamento dell'interfaccia; nelle prossime settimane l'elenco si allargherà anche con gli smartphone di fascia media ed entry level.

Le novità della nuova interfaccia Samsung

Le novità dell'interfaccia OneUI 2.5 per gli smartphone Samsung sono differenti a seconda del modello che riceve l'aggiornamento. Nei Galaxy S20, ad esempio, sarà possibile scegliere la direzione dell'audio quando siamo impegnati a registrare un video "Pro"; inoltre, quando sono collegate, è possibile scegliere le cuffie wireless Galaxy Buds come fonte audio.

Per quanto riguarda la famiglia Note, invece, è stata implementata la sincronizzazione delle note audio e il supporto a Wireless Dex, che permette di trasformare lo smartphone in un secondo display. In prossimità di un altro Samsung Galaxy, inoltre, con OneUI 2.5 sarà possibile condividere la password del WiFi.

Famiglia S20

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+ 5G

Galaxy S20+

Galaxy S20 5G

Famiglia S10

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10 5G

Famiglia S9

Galaxy S9

Galaxy S9+

Famiglia Galaxy Note

Galaxy Note10+ 5G

Galaxy Note10+

Galaxy Note10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note9

Smartphone pieghevoli