Trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp: la svolta per chi odia ascoltare gli audio

Croce e delizia, forma di comunicazione amata da molti e odiata da tanti altri, i messaggi vocali di WhatsApp potranno presto essere trascritti. Morale della favola: ricevi un messaggio audio, ma non hai alcuna intenzione di ascoltarlo? Fra qualche mese potresti evitare di inforcare le cuffiette e affidarti al nuovo strumento di trascrizione sul quale stanno lavorando gli sviluppatori dell'app di messaggistica istantanea.

I vocali di WhatsApp potranno essere trascritti

A lanciare l'indiscrezione, come di consueto, sono gli analisti di WAbetaInfo, sempre tra i primi a scovare le novità dei nuovi aggiornamenti di WhatsApp. Anzitutto, è necessaria una premessa: la possibilità di leggere i vocali, anziché ascoltarli, era già stata introdotta in una versione beta disponibile solo per utenti iPhone - e quindi per iOS. Questa volta, però, l'aggiornamento è riservato alla versione per sviluppattori di Android 2.24.7.8, che a quanto sembra sarà presto disponibile per tutti. Siamo insomma alle battute finali di una nuova rivoluzione, che incontrerà di certo il gradimento di un'ampia fetta degli oltre 3 miliardi di utenti WhatsApp in giro per il mondo.

Secondo quanto riferito da WAbetaInfo, per poter trascrivere gli audio di WhatsApp sul proprio dispositivo, sarà necessario "scaricare 150MB di nuovi dati dell'app, per fornire trascrizioni crittografate end-to-end". Questo perché l'app sfrutterà il riconoscimento vocale dello smartphone sul quale è installato per elaborare le trascrizioni, garantendo che il processo di trascrizione avvenga solo localmente, preservando la privacy.

La funzione di trascrizione, spiegano gli analisti, "utilizza una tecnologia avanzata di riconoscimento vocale, per convertire accuratamente i messaggi vocali in testo". Questo consentirà quindi agli utenti di comprendere e rispondere ai messaggi senza doversi affidare esclusivamente sulla riproduzione audio: un vantaggio per gli utenti con problemi di udito, ma anche per chi si trova in situazioni nelle quali non è possibile ascoltare un messaggio vocale.