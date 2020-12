AirPods Max, le cuffie "over ear" di Apple con riduzione del rumore e qualità audio super

Il colosso di Cupertino ha annunciato oggi le sue nuove cuffie, disponibili sul mercato a partire dal 15 dicembre al prezzo di 629 euro. Un acquisto non per tutte le tasche

Dopo le voci di corridoio e tanti rumor dei mesi scorsi, Apple ha annunciato oggi le AirPods Max, cuffie wireless innovative che racchiudono la magia degli AirPods in un design over-ear con audio ad alta fedeltà. Le nuove cuffie del colosso di Cupertino combinano un design acustico su misura, chip H1 e software evoluto per alimentare l’audio computazionale che offre un’esperienza di ascolto rivoluzionaria con equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale. AirPods Max sono disponibili in cinque colori: grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa; possono essere ordinati da oggi e saranno disponibili a partire da martedì 15 dicembre al prezzo di 629 euro.

Desing delle nuove AirPods Max

Ogni componente delle AirPods Max di Apple è realizzato per offrire prestazioni acustiche di alto livello a ogni singolo utente. La fascia superiore traforata realizzata in tessuto a rete traspirante che si sviluppa lungo l’intero archetto è studiata per distribuire il peso e ridurre la pressione sulla testa. La cornice dell’archetto in acciaio inossidabile assicura solidità, flessibilità e comfort indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del capo. Ancora, le aste telescopiche dell’archetto possono essere allungate e restano in posizione per adattarsi perfettamente a ogni utente.

I cuscinetti auricolari sono fissati all’archetto tramite un meccanismo che bilancia e distribuisce la pressione delle cuffie e consente di inclinare e ruotare in modo indipendente i singoli cuscinetti, per adattarsi alla conformazione unica di ogni utente. Utilizzano un materiale memory foam progettato a livello acustico per creare una tenuta efficace, fondamentale per garantire un’esperienza di ascolto immersiva. La Digital Crown, invece, ispirata a quella di Apple Watch, offre un controllo preciso del volume e la possibilità di riprodurre e mettere in pausa l’audio, passare alla traccia successiva, rispondere o terminare telefonate e attivare Siri.

AirPods max sono dotate di un chip H1 progettato da Apple in ogni cuscinetto auricolare, un design acustico su misura e software evoluto e sfruttano l’audio computazionale per egarantire un’esperienza di ascolto della massima qualità possibile. Utilizzando ciascuno dei 10 core audio dei chip, in grado di eseguire 9 miliardi di operazioni al secondo, l’audio computazionale rende possibile un’esperienza di ascolto rivoluzionaria che include:

equalizzatore adattativo per regolare il suono in base all’indossabilità e alla tenuta dei cuscinetti auricolari misurando il segnale audio inviato all’utente e regolando le frequenze medio-basse in tempo reale. Il risultato è un’esperienza audio ricca in grado di catturare ogni singolo dettaglio

per regolare il suono in base all’indossabilità e alla tenuta dei cuscinetti auricolari misurando il segnale audio inviato all’utente e regolando le frequenze medio-basse in tempo reale. Il risultato è un’esperienza audio ricca in grado di catturare ogni singolo dettaglio cancellazione attiva del rumore che consente agli utenti di concentrarsi unicamente su ciò che stanno ascoltando. Ogni cuscinetto auricolare è dotato di tre microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i rumori ambientali, mentre un microfono all’interno del cuscinetto monitora il suono che arriva all’orecchio dell’utente

che consente agli utenti di concentrarsi unicamente su ciò che stanno ascoltando. Ogni cuscinetto auricolare è dotato di tre microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i rumori ambientali, mentre un microfono all’interno del cuscinetto monitora il suono che arriva all’orecchio dell’utente modalità Trasparenza per ascoltare simultaneamente la musica e i rumori dell’ambiente circostante, così che tutto, inclusa la voce stessa dell’utente, abbia un suono naturale mentre l’audio viene riprodotto con assoluta perfezione

per ascoltare simultaneamente la musica e i rumori dell’ambiente circostante, così che tutto, inclusa la voce stessa dell’utente, abbia un suono naturale mentre l’audio viene riprodotto con assoluta perfezione audio spaziale con monitoraggio dinamico della testa per collocare i suoni praticamente in qualsiasi punto dello spazio, così da offrire un’esperienza immersiva, da cinema, per contenuti registrati in 5.1, 7.1 e Dolby Atmos.

Autonomia delle nuove cuffie Apple

Le AirPods Max offrono un’ottima esperienza audio wireless in qualsiasi situazione le usi l’utente: per ascoltare musica, telefonare, guardare film e serie TV, giocare ai videogame o interagire con Siri. Le nuove cuffie "over ear" di Apple rilevano automaticamente quando l’utente le sta indossando grazie ai sensori ottici e di posizione. A quel punto avviano la riproduzione audio, che può essere messa in pausa semplicemente togliendo le cuffie o sollevando un cuscinetto auricolare. Le AirPods Max offrono un’autonomia fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.