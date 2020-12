Amazon, con Alexa si potranno fare chiamate di gruppo fino a 7 persone

La nuova funzione è stata attivata proprio in prossimità delle feste natalizie, che molte persone non potranno trascorrere insieme ai propri familiari

«Alexa, chiama la mia famiglia». Arriva un'ottima notizia per tutte le persone che nelle prossime festività natalizie non potranno essere a casa con i paranti stressi, e si vedranno costretti, magari, a trascorrerle in solitudine per ragioni legate alla distanza.

Videochiamate alla famiglia con Alexa

Sembra provvidenziale, infatti, la nuova funzione dell'assistente vocale di Amazon, che permetterà, d'ora in poi, di effettuare delle chiamate o videochiamate con un numero massimo di sette amici o familiari. L'utilizzo della funzione è molto semplice, sarà sufficiente, infatti, dire:

«Alexa chiama la mia famiglia» o

«Alexa, chiama», specificando poi il nome del gruppo

Si potrà sfruttare la possibilità di effettuare le chiamate di gruppo con l'assistente vocale di Amazon con i dispositivi Echo, Echo Dot o Echo Snow. Sarà sufficiente che un solo utente crei un gruppo e gli dia un nome nella propria app Alexa per fare in modo che qualsiasi membro di quello gruppo possa partecipare o addirittura avvirare una chiamata o videochiamata.

Alexa per i bambini

Sempre per il periodo natalizio, Amazon ha pensato a delle funzioni ad hoc per i più piccoli. I bambini che vorranno seguire il lungo tragitto di Babbo Natale, ad esempio, ogni giorno fino al 26 dicembre, potranno attivare il Santa Tracker, chiedendo «Alexa, dov’è Babbo Natale? e Alexa, tramite una skill dedicata, passerà la parola a Babbo Natale che risponderà con aneddoti divertenti e curiosità natalizie. I bimbi potranno inoltre provare a chiamare Babbo Natale dicendo «Alexa, chiama Babbo Natale». Ovviamente Babbo Natale non sarà raggiungibile perché impegnato, ma avrà lasciato un messaggio divertente a tema natalizio in segreteria.