Spendiamo 5 ore al giorno davanti al display dello smartphone

La stima è globale e rende bene la dipendenza da display: ogni giorno, nel mondo, si utilizzano per una media di quasi 5 ore - 4 ore e 48 minuti per la precisione - le app scaricate su smartphone e tablet. Il dato, che emerge dal report della piattaforma di analisi 'App Annie', è pesato sul 2021 e fa segnare il record di sempre. Il tempo di utilizzo viene destinato per il 42% alle applicazioni social e di comunicazione, mentre in Italia le più scaricate sono le app legate all'emergenza Covid-19 (PosteID, IO, Verifcac19, Immuni).

La maggior parte del tempo sui social

La riflessione immediata è piuttosto evidente: passiamo sempre più tempo della nostra giornata davanti allo schermo dei dispositivi mobili e all'interno delle app. È vero che molti utilizzano lo smartphone per lavoro, ma la maggior parte del tempo che si trascorre su questa o quella applicazione è comunque dedicata allo svago e alla curiosità. Il 42% delle ore è trascorso sui social network, il 25% su app di foto e video, mentre l'8% è dedicato ai videogiochi.

Le app più scaricate e usate nel 2021

Dal report emerge chiaramente come a farla da padrone, nel 2021, sia stato TikTok, app per smartphone in assoluto più scaricata negli ultimi 12 mesi. Seguono le controllate di Mark Zuckerberg: Instagram, Facebook e a ruota WhatsApp. Guardando invece entro i confini nazionali, le applicazioni più scaricate sono state quelle collegate alla pandemia: PosteID, IO, Verifcac19, Immuni, tra cui si inserisce Vinted, per comprare e vendere vestiti usati anche firmati. Le app invece più utilizzate sono, nell'ordine: WhatsApp, Faceboo, Instagram e Messenger; in top 10 figurano anche Amazon, Spotify e Netflix.