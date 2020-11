Una app per smartwatch combatte gli incubi

Un'app che trasforma uno smartwatch in uno strumento per combattere i problemi del sonno collegati agli incubi. Possibile? Sembra proprio di sì. La Food and Drug Administration (Fda), ossia l'ente governativo statunitense per la regolamentazione di farmaci e alimenti, ha approvato la vendita dell'applicazione mobile NightWare, disponibile per Apple Watch, ma solo sotto sottoscrizione del medico curante.

Apple Watch: l'app che combatte i problemi del sonno

Nello specifico, NightWare è una app per smartwatch in grado di combattere gli incubi legati ad una serie di disturbi differenti, tra i quali in modo principali allo stress post traumatico. Come si legge nella nota resa pubblica dalla Fda, l'applicazione potrà essere utilizzata solo dagli adulti con età superiore a 22 anni, e, come detto, dietro prescrizione media. La società che ha sviluppato il software per Apple Watch spiega che non si tratta di una soluzione al problema di salute, ma bensì che si tratta di una parte di un trattamento più ampio e comprensivo anche di medicinali.

Ma come funzione quest'applicazione? NighWare sfrutta il sensore di movimento e frequenza cardiaca dello smartwatch del colosso di Cupertino. I dati raccolti sono inviati a un server centrale che tramite un algoritmo stila poi un profilo personalizzato del sonno dell'utente. Si può dire in modo semplicistico, quindi, che il software sia in grado di capire quando una persona stia avendo un incubo; di conseguenza, per interrompere il sonno agitato, lo smartwatch comincia a vibrare fino a che l'utente è giunto a risveglio completo. Riassumendo, NightWare per Apple Watch: