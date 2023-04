Apple Music Classical: nuova app per gli amanti della musica classica

Apple ha lanciato Apple Music Classical, una nuova app di streaming musicale progettata per gli appassionati di musica classica. Con Apple Music Classical, gli abbonati ad Apple Music possono trovare facilmente qualsiasi registrazione nel più vasto catalogo di musica classica al mondo con una ricerca completamente ottimizzata; possono godere della più elevata qualità audio disponibile e ascoltare molti dei brani classici con l'audio spaziale immersivo; possono sfogliare playlist curate da esperti, biografie approfondite di compositori e descrizioni di migliaia di opere e molto altro ancora.

Apple Music Classical è già disponibile sull'App Store. Chi è già abbonato ad Apple Music può accedere ad Apple Music Classical senza costi aggiuntivi.

Il catalogo di musica classica più vasto al mondo

Con oltre 5 milioni di brani, Apple Music Classical ospita il più vasto catalogo di musica classica al mondo, che copre un ampio spettro di registrazioni, da quelle più celebri alle gemme dimenticate. Per i principianti, la selezione di “Scelta della redazione” è un ottimo punto di partenza. Per coloro che conoscono meglio un'opera particolare, l'elenco delle registrazioni più popolari rappresenta il passo successivo, nonché un’occasione di comparazione e confronto. Apple Music Classical offre anche migliaia di album esclusivi, tra cui registrazioni di orchestre di fama mondiale.

Ricerca progettata per la musica classica

Le opere classiche hanno più movimenti e brani; i pezzi famosi hanno centinaia di registrazioni con orchestre, direttori e solisti diversi; e molti compositori hanno le loro speciali classificazioni di catalogo, dal BWV di Bach al K di Mozart. Tenendo conto di queste complessità, Apple Music Classical ha riprogettato la ricerca per dare esattamente ciò che gli utenti stanno cercando utilizzando tutte le combinazioni di parole chiave, dal compositore, al numero dell'opera, al direttore d'orchestra, all'artista o allo strumento, e persino il “soprannome” di un'opera. Quando si cerca un'opera vengono elencate tutte le sue registrazioni, oltre ad un'esecuzione “Scelta della redazione'". La ricerca di un compositore visualizza tutte le opere disponibili.

Un’interfaccia progettata per la musica classica

La completa interfaccia di Apple Music Classical ospita il nome dell'opera, l'orchestra, il direttore d'orchestra, gli artisti che hanno contribuito e persino l'anno di registrazione. E quando si tratta di curare una libreria personale, Apple Music Classical consente agli ascoltatori di aggiungere non solo album, brani, playlist e artisti: supporta anche categorie tipicamente classiche come opere, compositori e registrazioni.

La migliore qualità audio

Apple Music Classical offre un audio di elevatissima qualità, in Hi-Res lossless, fino a 24 bit/192 kHz. E grazie all’audio spaziale con Dolby Atmos, gli ascoltatori possono godersi migliaia di registrazioni immersi in un paesaggio sonoro a 360 gradi.

Il catalogo in audio spaziale di Apple Music Classical aggiunge nuovi album ogni settimana, con famose registrazioni rimasterizzate ed esecuzioni contemporanee registrate in audio spaziale.

Suggerimenti degli esperti e approfondimenti sulla classica

I redattori di Apple Music Classical hanno creato oltre 700 playlist per guidare gli ascoltatori attraverso 800 anni di musica, e altre se ne aggiungeranno. Chi si avvicina per la prima volta alla musica classica può iniziare con le guide “The Story of Classical”, che combinano commenti di esperti e opere selezionate per introdurre i principali compositori, periodi, strumenti e terminologia classica. Per gli appassionati, c'è la possibilità di andare dietro le quinte di alcune registrazioni, mentre artisti classici di spicco offrono commenti audio traccia per traccia. Inoltre, ogni settimana, le “Gemme nascoste" di Apple Music Classical mettono in evidenza una selezione di opere meno conosciute, mentre le playlist “Compositori: brani meno conosciuti" offrono una nuova prospettiva su nomi famosi.

Esplorazione facilitata

La sezione “Scopri” di Apple Music Classical aiuta chi ascolta ad esplorare il più vasto catalogo di musica classica al mondo, in base ai propri interessi e impostando ricerche per compositore, strumenti, periodi, direttori, orchestre, cori, nonché per generi classici come musica da camera e opere teatrali.

Nuove illustrazioni esclusive

Gli ascoltatori di Apple Music Classical potranno, inoltre, godere di nuove illustrazioni esclusive, tra cui centinaia di copertine di playlist e ritratti digitali unici ad alta risoluzione di molti dei più grandi compositori al mondo. Commissionate ad un gruppo eterogeneo di artisti, ogni immagine fonde la ricerca storica con le palette di colori e i riferimenti artistici del periodo classico in questione.

Inoltre, Apple Music ha lavorato con molte delle più grandi istituzioni classiche del mondo, tra cui la Filarmonica di Berlino, la Carnegie Hall, la Chicago Symphony Orchestra, la London Symphony Orchestra, il Metropolitan Opera, la New York Philharmonic, l'Opéra National de Paris, la Royal Concertgebouw Orchestra, la San Francisco Symphony e la Filarmonica di Vienna, per offrire agli ascoltatori di Apple Music Classical contenuti nuovi, unici ed esclusivi sia al momento del lancio che successivamente. Apple Music Classical ospiterà anche diverse esibizioni orchestrali dal vivo con alcuni di questi partner presso gli Apple Store di tutto il mondo.

Esperienza d’uso

Abbiamo provato Apple Music Classical per alcuni giorni ed in generale il nostro giudizio è decisamente positivo. Si tratta, infatti, della migliore app attualmente sul mercato per gli amanti della musica classica. Servizio che vanta uno sterminato catalogo, in grado di soddisfare anche gli appassionati più esigenti.

Ottimo il giudizio sull'interfaccia: chiara, completa e di facile utilizzo. Analoga valutazione per il sistema di ricerca delle varie opere. Elevata anche la qualità dei brani, in alta risoluzione e con un avvolgente audio spaziale.

App, inoltre, gratuita per chi è già abbonato ad Apple Music.

Disponibilità

Apple Music Classical è disponibile e può essere scaricata dall'App Store. L’app è indipendente da Apple Music. Chi è già abbonato ad Apple Music può accedere ad Apple Music Classical senza costi aggiuntivi. Apple Music Classical è disponibile per tutti i modelli di iPhone con iOS 15.4 o successivo. Apple Music Classical per Android sarà disponibile prossimamente.