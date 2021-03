Il futuro di Apple sono visore di realtà mista e occhiali per la realtà virtuale

Apple presenterà il suo visore di realtà mista nella prima metà del 2022. Come riporta l'agenzia Ansa, ad affermarlo sarebbe stato il famoso analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities, in una nota citata dal sito Macrumors. Entro il 2025, invece, arriveranno gli occhiali per la realtà virtuale e solo dopo un paio di lenti a contatto connesse. «Prevediamo che la strategia di Apple si divida in tre fasi. - spiega Kuo - La prima, a metà 2022, vedrà il lancio di una sorta di casco per la realtà mista, poi gli occhiali di realtà virtuale, nel 2025, e delle lenti a contatto connesse, tra il 2030 e il 2040».

Un visore di realtà mista per Apple

Secondo l'analista, il visore di Apple sarà in grado di offrire esperienze AR e VR, mentre occhiali e lenti si concentreranno su applicazioni di realtà aumentata. Gli attuali prototipi di visori di realtà mista di Apple pesano tra i 200 e i 300 grammi, mentre l'azienda vorrebbe arrivare ad un massimo di 200 grammi, sostituendo la maggior parte delle plastiche con materiale in tessuto.

Il visore avrà probabilmente un prezzo di partenza di 1000 dollari negli Stati Uniti; dovrebbe ospitare un display micro-OLED di Sony ed essere in grado di funzionare indipendentemente da un iPhone, in maniera simile agli Oculus Quest 2, ma con uno schermo capace di mostrare l'ambiente circostante, senza che l'utente debba toglierlo. Apple, in definitiva, starebbe pensando di lanciare, da qui ai prossimi 10/20 anni:

un visore di realtà mista

occhiali per la realtà virtuale

lenti a contatto per la realtà virtuale

A gennaio, l'agenzia di stampa Bloomberg aveva riferito come l'intenzione di Apple fosse quella di lanciare prima una versione per gli sviluppatori e solo in seguito una per i consumatori. L'anteprima servirebbe a garantire che ci siano app e applicazioni sufficienti al debutto sul mercato.