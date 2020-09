Ufficiali Apple Watch 6 e Apple Watch SE: caratteristiche e prezzo

L'annuncio è arrivato da Tim Cook, CEO di Apple, nel corso dell'evento trasmesso live alle 19 (ora locale) di oggi. Dopo molte settimane di leak e indiscrezioni, è ufficiale il nuovo Apple Watch, lo smartwatch di ultima generazione del colosso di Cupertino. Non uno, ma due dispositivi: Apple Watch 6 e un nuovo entry level, Apple Watch SE. Confermata quindi la voce di corridoio secondo cui quest'anno sarebbe stata presentata anche una versione più economica del celebre smartwatch con la mela morsicata.

È spettato al COO di Apple, Jeff Williams presentare le caratteristiche del nuovo Apple Watch 6. La vera novità è il sensore da polso in grado di misurare i livelli di ossigeno nel sangue di chi lo indossa. Il nuovo smartwatch sarà disponibile in commercio in 4 colori differenti: blu, rosso, oro e grafite, questi ultimi due modelli saranno realizzati in acciaio inossidabile. Il costo di lancio sarà di 399 dollari.

Le caratteristiche di Apple Watch 6

4 colori : blue, rosso, oro, grafite

: blue, rosso, oro, grafite nuovo sensore per misurare ossigeno nel sangue

nel sangue chip basato su A13 Bionic

nuovi cinturini elastici

costerà da 399 dollari

La versione economica dello smartwatch, Apple Watch SE, disponibile in commercio a partire da 279 dollari, ricalca nel design e nelle prestazioni la serie 5 appena andata in pensione. Si tratta quindi di un orologio da polso nuovo, dal costo più contenuto, in grado comunque di garantire ottime prestazioni. Lo smartwatch garantisce velocità doppia rispetto alla serie 3, monta il sistema S5 ed è realizzato completamente in alluminio. Si potrà utilizzare anche per attività in piscina e disporrà di cinturini in gomma e pelle.

Le caratteristiche di Apple Watch SE