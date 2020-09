Il nuovo Apple Watch misurerà anche l'ossigeno nel sangue

Apple Watch 6 conferma le indiscrezioni e introduce una funzione rivoluzionaria che offre agli utenti più informazioni sul loro stato di salute generale, nello specifico sulla presenza di ossigeno nel sangue. Il nuovo smartwatch, annunciato in streaming (con un video registrato) nel corso dell'evento del 15 settembre, è stato migliorato nel comparto hardware, con un System in Package (SiP) S6 più veloce e un altimetro di ultima generazione, presente anche nel nuovo entry level della famiglia, Apple Watch SE, alla pari di watchOS 7, il sistema operativo che introduce Configurazione famiglia, monitoraggio del sonno, rilevamento automatico del lavaggio mani, oltre a nuovi tipi di allenamento. Il nuovo orologio con solo gps costerà da 439 euro, la versione con gestione delle chiamate, invece, parte da 539 euro.

Livelli di ossigeno in Apple Watch 6

È la vera e propria novità, già ampiamente annunciata dai leaker addentro al mondo dei dispositivi con la mela. Apple Watch 6 aumenta le funzioni dedicate alle salute dei modelli precedenti, con un nuovo strumento in grado di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue, così gli utenti possono analizzare meglio il proprio stato di salute e benessere generale.

Con saturazione di ossigeno si intende la percentuale di ossigeno trasportata attraverso i globuli rossi dai polmoni al resto dell’organismo, e indica quanto bene questo sangue ossigenato viene diffuso in tutto il corpo. Il sensore dispone di quattro gruppi di led appositi, posizionati sul cristallo posteriore di Apple Watch 6, per misurare la luce riflessa dal sangue. Lo smartwatch utilizza un algoritmo avanzato sviluppato ad hoc integrato nell’app, progettato per misurare una percentuale dal 70 al 100% di ossigeno nel sangue.

Design e prestazioni dello smartwatch

Prestazioni migliori rispetto al passato per Apple Watch 6, grazie a un hardware completamente riprogettato, che racchiude più funzionalità e potenza in un design compatto. L'orologio utilizza un nuovo processore dual-core basato sul chip A13 Bionic di iPhone 11, che dovrebbe garantire prestazioni generali migliori del 20% rispetto alla serie 5. Degna di nota anche la batteria: basta un'ora e mezza per una ricarica completa; l’autonomia, migliorata, è perfetta per misurare alcuni allenamenti, come la corsa al chiuso o all’aperto.

Chi acquisterà il nuovo Apple Watch 6 potrà scegliere tra 3 nuovi stili di cinturini, senza i classici fermagli o le fibbie. La vera novità è il cinturino ultraleggero Solo Loop, che presenta un design allungabile e uniforme, disponibile in due materiali: silicone morbido e filo intrecciato. Il trattamento a raggi UV a cui è sottoposto il silicone morbido, garantisce al cinturino una finitura liscia e setosa. Per il Solo Loop Intrecciato, invece, viene utilizzata una macchina di precisione che intreccia 16mila filamenti di poliestere (al 100% da materiale riciclato) a fili di silicone ultrasottili, per dare una flessibilità unica e un look esclusivo.

Altra novità, sicuramente apprezzata dai genitori, è la Configurazione famiglia di watchOS 7 che rende Apple Watch 6 accessibile all’intera famiglia: consente infatti ai più piccoli e ai membri anziani della famiglia che non hanno un iPhone di trarre beneficio dalle funzioni di connettività, salute e fitness di Apple Watch. I più piccoli potranno sfruttare le capacità di comunicazione e accedere a sos emergenze in qualsiasi momento.

Scheda tecnica di Apple Watch 6