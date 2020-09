Sarà annunciato un Apple Watch economico: le caratteristiche tecniche

Apple dovrebbe presentare uno smartwatch per tutte le tasche. L'attesa per il grande evento di domani, 15 settembre, nel quale il colosso di Cupertino presenterà alcuni (o tutti?) i nuovi dispositivi mobili, è ormai febbrile, e nuove indiscrezioni continuano a susseguirsi. Secondo Jon Prosser, tra i più noti leaker addentro al settore tecnologico, l'azienda lancerà un Apple Watch economico.

Come sarà l'Apple Watch economico

L'Apple Watch economico dovrebbe essere disponibile in due dimensioni, ossia con cassa da 42 e 44 millimetri e potrebbe disporre oltre che di GPS anche di connettività dati. Stando a quanto trapelato, il design dell'orologio smart dovrebbe ricalcare in tutto e per tutto quello della serie 4. Secondo Prosser questo modello si chiamerà Apple Watch e non SE come alcuni leaker avevano ipotizzato in passato, mentre il fratello maggiore (la serie 6) dovrebbe prendere il nome di Apple Watch Pro.

Si tratta solo di indiscrezioni, ma la buona notizia è che dopo ritardi, mesi e mesi di indiscrezioni sui social, domani sapremo finalmente le caratteristiche del nuovo Apple Watch, verosimilmente anche quello entry level, e, chissà, del nuovo iPhone 12.

Riassumendo, il nuovo Apple Watch economico: