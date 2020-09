Design, funzionalità e prestazioni: tutto quello che devi sapere su Apple Watch SE

Apple ha annunciato il suo nuovo smartwatch economico e dotato di design moderno. Apple Watch SE, questo il nome prescelto, è stato presentato nel corso del'evento in streaming durante il quale il colosso di Cupertino ha svelato le caratteristiche della serie 6 del suo smartwatch e i nuovi iPad (8 e Air 4). Il nuovo orologio dal prezzo contenuto sarà disponibile dal 18 settembre: la versione con solo GPS avrà un costo di partenza di 309 euro, mentre la versione più avanzata, con possibilità di gestire le chiamate in entrata e uscita, costerà da 359 euro.

Il display del nuovo Apple Watch SE

Prima caratteristica di spicco del nuovo Apple Watch SE è il display Retina, più grande ed evoluto, che consente di vedere meglio i dettagli e le informazioni. L'orologio dispone dello stesso accelerometro, giroscopio e altimetro della series 6, questo significa che non si può parlare di smartwatch di serie B, bensì di un dispositivo evoluto disponibile a prezzo contenuto. Il dispositivo può usufruire anche dei sensori di movimento più recenti, oltre ad offrire potenti funzioni per la salute e la sicurezza, tra cui rilevamento cadute, sos emergenze e chiamate d’emergenza internazionali.

Smartwatch anche per i più piccoli

Un punto di forza del nuovo Apple Watch SE è senza dubbio il sistema operativo. Con watchOS 7, gli utenti possono sfruttare nuove funzioni, tra cui la Configurazione famiglia, che consente anche ai più piccoli o alle persone della famiglia che non hanno un iPhone, di godersi Apple Watch. Tra le altre funzioni spiccano anche il monitoraggio del sonno, il rilevamento automatico del lavaggio delle mani (di questi tempi molto utile) e tanti nuovi allenamenti. Con il nuovo software, gli utenti possono portare a un nuovo livello la personalizzazione del quadrante grazie a 7 nuove opzioni, tra cui Stripes, Chronograph Pro, GMT e Artist.

Design e prestazioni

Dal punto di vista estetico, il design ricalca quello della serie 5: gli Apple Watch SE presentano cassa realizzata in alluminio riciclato e sono compatibili con tutti i cinturini Apple, incluso i nuovi di casa, Solo Loop e Solo Loop Intrecciato, in silicone allungabile ed adattabile al polso degli utenti.

I nuovi smartwatch di Cupertino montano processore dual-core e S5 System in Package (SiP), che garantiscono prestazioni veloci, fino a due volte superiori rispetto a Apple Watch Series 3. Serie SE integra anche altoparlanti e microfoni, ottimizzati per una qualità audio superiore di telefonate e Siri, oltre che tecnologia Bluetooth 5.0.

Sport e salute

Apple Watch SE, non potrebbe essere diversamente, è ottimizzato per lo sport e diverse tipologie di attività fisica. L’altimetro always-on di ultima generazione indica l’altitudine in tempo reale e si avvale di un altimetro barometrico con maggiore efficienza energetica, di gps e delle reti Wi-Fi nelle vicinanze. Questo permette anche di rilevare piccole variazioni di altitudine sopra il livello del suolo, fino a una misurazione di circa 30 centimetri. I nuovi smartwatch entry level hanno anche bussola integrata, in grado di fornire indicazioni più precise, in aggiunta a inclinazione, altitudine, latitudine e longitudine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi Apple Watch SE (così come la serie 6) hanno una funzione SOS integrata, con la quale i clienti possono chiamare aiuto e avvisare i servizi di emergenza in modo semplice premendo un pulsante. A ciò si aggiunge il rilevamento cadute, che utilizza un algoritmo e recenti accelerometri per rilevare se l’utente è caduto: analizzando la traiettoria del polso e l’accelerazione dell’impatto, Apple Watch invia all’utente una notifica dopo la caduta, che può essere annullata o usata per far partire una chiamata di emergenza.

Le caratteristiche di Apple Watch SE