Novità WhatsApp: si potranno ascoltare gli audio fuori dalle chat

WhatsApp continua ad aggiornarsi e lo fa per rendere più facile la vita degli utenti. L'ultima novità dell'app di messaggistica, non ancora annunciata ma 'scovata' da WABetaInfo grazie agli screenshot di un beta tester, mostra come in futuro sarà possibile ascoltare un messaggio audio anche al di fuori della chat da cui è arrivato. Una vera e propria manna per molti: in particolar modo quando ci si trova a dover ascoltare file lunghi diversi minuti, infatti, si potrà passare da una conversazione all'altra, continuando nell'ascolto.

Le novità 'audio' di WhatsApp

La novità, che dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nei prossimi aggiornamenti del software, sarà resa possibile grazie a un mini player, con il quale sarà possibile controllare la riproduzione dell'audio in qualsiasi finestra dell'applicazione. Ad oggi, come noto, la riproduzione di un vocale è vincolata alla permanenza all'interno della conversazione, pena lo stop dell'audio. Si tratta di un limite per molti utenti, specie di fronte a file troppo lunghi che impediscono, nel frattempo, di rispondere ad altri messaggi o utilizzare altre app del proprio smartphone.

È un periodo di novità per l'app controllata da Meta, quello a cavallo della fine del 2021 e dell'inizio del 2022. A metà dicembre, infatti, WhatsApp era stato aggiornato per permettere di ascoltare un messaggio prima di inviarlo, e qualche giorno dopo aveva fatto la sua prima comparsa Community, funzione innovativa che permette agli amministratori di collegare fino a dieci gruppi in uno solo, in modo che i membri possano vedere messaggi, foto e video senza dover passare da una chat all'altra.