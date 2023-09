Backup: come eseguirlo al meglio sul proprio smartphone

Il backup consiste nel creare una copia dei propri contenuti su un altro dispositivo che può essere sia una memoria esterna fisica che in cloud. Spesso non ci si rende conto della sua urgenza e dei rischi che si corrono nel non effettuare un salvataggio per molto tempo, nonché della necessità di liberare spazio sul proprio telefonino. Quanto siamo legati alle foto e ai video, soprattutto al termine di una vacanza? Con alcuni semplici accorgimenti, si può eludere facilmente il rischio di perdere tutto.

Ermes Cyber Security ha redatto semplici consigli da tenere a mente per eseguire il backup dei dati personali in modo efficace e sicuro:

1. Più metodi di backup

Affidarsi ad un unico metodo può essere talvolta rischioso, per questo è sempre meglio utilizzare una combinazione di opzioni diverse per salvare i propri dati, come ad esempio il backup su un hard disk esterno e servizi cloud.

2. Servizi di cloud storage

E’ consigliabile utilizzare i servizi di cloud storage affidabili come Google Drive, Dropbox o iCloud per archiviare i dati importanti online, scegliendo sempre password complesse con l’autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza.

3. Backup automatici

Impostare backup automatici consente, ovviamente, di salvare i dati senza doversi ricordare di farlo manualmente. I backup automatici sono disponibili sia tramite programmi dedicati, sia attraverso i servizi cloud.

4. Aggiornamenti regolari

E’ fondamentale mantenere aggiornato il software che si utilizza per i backup, inclusi i software per l’accesso al cloud e i programmi di backup automatico.