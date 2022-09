Il bug di iPhone 14 che rischia di rompere la fotocamera

Sono già emersi problemi piuttosto rilevanti per i nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max, i modelli di punta della famiglia di smartphone targata Cupertino. Dopo le lunghe attese per averne uno tra le mani, molti utenti hanno ravvisato da subito che il comparto fotografico dei nuovissimi dispositivi con la mela non funziona come dovrebbe. Immaginate di investire l'intero stipendio di un mese per il prodotto più atteso di casa Apple e rendervi conto, pochi minuti dopo, che è di fatto inutilizzabile sul fronte dei social network. Come reagireste?

La fotocamera di iPhone 14 Pro non funziona?

Le testimonianze si sono susseguite l'una dopo l'altra, costringendo Apple a correre ai ripari il prima possibile. Come si evince da molti video postati sul web, la fotocamera posteriore produce un fastidioso ronzio quando si prova a scattare una foto o girare un video su TikTok, Instagram e simili. No, non si tratta solo di un problema 'uditivo', perché il sensore principale degli iPhone 14 Pro non è in grado di mettere a fuoco l'oggetto o la scena che si sta riprendendo, rendendo immagini o parti di girato estremamente mosse, come se si stesse utilizzando involontariamente un filtro.

Non si tratta di un problema irrilevante: la vibrazione interna al corpo fotografico, infatti, potrebbe avere delle ripercussioni spiacevoli sulle componenti interne, causando anche la rottura della fotocamera stessa. È possibile capire meglio il malfunzionamento sul video (lo trovate qui sotto) postato da un utente su TikTok.

A quanto si apprende, il problema riguarda solo il sistema di fotocamere posteriori - quella anteriore non sembra interessata da malfunzionamenti di sorta - quando si utilizzano applicazioni di terze parti, come ad esempio i social network. Difficile pensare a un malfunzionamento nell'hardware dei nuovi dispositivi, più probabilmente la causa è una imprevista incompatibilità del sistema di fotocamere con alcune app specifiche.

Come rivelato nelle ultime ore da Mark Gurman di Bloomberg, si tratterebbe di un problema di software. Da Cupertino starebbero già lavorando ad un aggiornamento di iOS 16, esclusivo per gli smartphone 'Pro', per risolvere al più presto il grosso inconveniente. Con buona pace, e attesa, di chi ha speso almeno 1.500 euro per possederne uno appena uscito in commercio.