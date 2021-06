C'è un bug che fa impazzire il WiFi di iPhone

C'è una rete wifi che manda in tilt l'iPhone. Come riporta l'agenzia Ansa, il bug è stato scoperto dal ricercatore Carl Schou; si tratta di una falla che può interrompere la funzionalità che consente al dispositivo di connettersi proprio alle reti senza fili.

Il bug che fa impazzire il WiFi di iPhone

Nello specifico, ha sottolineato Schou, per evitare di far impazziere il proprio smartphone, non bisogna collegarsi a una rete SSID, - ossia il nome con il qualesi identifica agli utenti - con una denominazione composta da una serie di caratteri inusuali, che vedono alternanza senza senso di lettere e caratteri speciali. Il bug è presente nella versione del sistema operativo iOS 14.4.2 e 14.6. Per risolvere il problema bisogna:

andare su Impostazioni e selezionare "Generali"

cliccare quindi su "Ripristina" e "Ripristina impostazioni di rete"

Seguendo questo percorso, lo smartphone torna a funzionare correttamente. Il bug ricorda un vecchio problema di iOS 13, che permetteva di mandare in crash gli iPhone inviando messaggi con particolari caratteri. Non si esclude che Apple sia già al lavoro e, come fatto in passato, rilasci quanto prima un aggiornamento per risolvere anche questo bug.