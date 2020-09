Cosa sappiamo del nuovo Apple Watch 6, in attesa della presentazione

Secondo il noto leaker Jon Prosser, oggi, martedì 8 settembre, è il gran giorno in cui Apple annuncerà quando uscirà il nuovo Apple Watch 6. Per ora (alle 15) l'azienda di Cupertino non ha ancora diffuso alcun comunicato ufficiale, e circolano indiscrezioni di altri leaker ben informati secondo cui non ci sarà alcuna novità, per lo meno nel corso di questa settimana. Quando saranno presentati, quindi, i nuovi smartwatch Apple e gli iPhone 12?

Le caratteristiche di Apple Watch 6

In attesa di conferme, facciamo il punto della situazione sulle caratteristiche di Apple Watch 6, secondo quanto trapelato nelle ultime settimane sul web. Dal punto di vista del design, il nuovo orologio smart di Apple dovrebbe ricalcare in tutto e per tutto la serie 5, anche in una seconda versione più economica, che andrebbe a rimpiazzare l'ormai datato Apple Watch 3.

La batteria dei nuovi dispositivi wearable del colosso di Cupertino dovrebbero aumentare la durata sotto stress, più delle 18 ore garantite dal modello precedente, passando da 296 a 303 mAh. Nei nuovi smartwatch dovrebbe essere migliorata anche la connettività Wi-Fi con l'utilizzo di polimeri di cristalli liquidi. Quanto ai sensori inclusi, c'è chi si aspetta lo sviluppo di uno strumento per monitorare la qualità del sonno "fatto in casa", dal momento che fino ad oggi Apple si era affidata a terze parti per garantire una funzione comunque molto apprezzata. Rumors insistenti, poi, vorrebbero l'introduzione, tra le caratteristiche del nuovo Apple Watch 6, di un sensore per la misurazione della concentrazione di ossigeno nel sangue.

Quanto costa il nuovo Apple Watch

Il nuovo Apple Watch 6 potrebbe avere un prezzo di mercato piuttosto in linea con quello della serie 5. La versione base potrebbe costare da 300 dollari a salire, a seconda che il modello specifico sia dotato di GPS e connettività LTE. Per quanto sappiamo, quindi, il nuovo orologio Apple: