Il nuovo Moto G9 di Motorola avrà una super batteria

Uno smartphone economico, in grado di garantire prestazioni di livello e una lunga durata sotto stress. Il nuovo Moto G9 di Motorola si preannuncia un cellulare entry-level molto vicino, come prestazioni, ad un prodotto di fascia media. L'azienda non ha ancora annunciato il suo nuovo prodotto, ma molte sono le indiscrezioni che circolano in rete da ormai un paio di mesi, che preannunciano passi avanti importanti rispetto al suo predecessore Moto G8.

Moto G9, una batteria lunga durata

Moto G9 di Motorola dovrebbe distinguersi, in primis, per una super batteria da 5000mAh, che potrebbe garantire fino a 48 ore di autonomia. Lo schermo da 6.8" dovrebbe essere in fullHD. Sul fronte hardware, il dispositivo monterà 4GB di RAM e potrebbe avere una capacità di archiviazione interna di 128GB eventualmente espandibili.

Buone notizie per gli amanti degli scatti di qualità: il nuovo Moto G9 dovrebbe avere un comparto fotografico fatto di 3 sensori, di cui il principale da 64 megapixel, e immancabile fotocamera anteriore per i selfie. Lo smartphone avrà anche sensore per le impronte digitali, che troverà spazio, presumibilmente, sul lato destro.

Scheda tecnica Moto G9