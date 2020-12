Arrivano su WhatsApp nuovi sfondi personalizzati per distinguere le chat

Novità per l'app con l'ultimo aggiornamento. Sarà disponibile anche un nuovo set di sticker animati, in collaborazione con l'Oms

Una novità per WhatsApp: arrivano gli sfondi personalizzati delle chat e in aggiunta anche un nuovo pacchetto di sticker animati, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Sono queste le novità annunciate per i prossimi giorni dall'applicazione di messaggistica di proprietà di Mark Zuckerberg che si aggiungono, tra le altre, anche ai messaggi effimeri.

Sfondi di WhatsApp, quali novità?

Per quanto riguarda gli sfondi, le novità saranno quattro:

possibilità di utilizzare sfondi personalizzati in ogni singola chat

sfondi predefiniti di diverso colore

una galleria di sfondi più ricca e aggiornata

la possibilità di impostare sfondi diversi per le due diverse modalità di utilizzo, quella classica e quella scura

Quello su cui punta WhatsApp sarà la possibilità di rendere riconoscibili le chat utilizzando uno sfondo ad hoc, per poterle distinguere ed evitare il messaggio sbagliato nella chat sbagliata.

Nuovi sticker animati

Nell'app sarà presto disponibile anche una nuova funzione di ricerca degli sticker con testo o emoji, e anche un nuovo pacchetto di sticker animati, in collaborazione con l'Oms. L'iniziativa si chiama "Insieme a casa" e sarà sotto forma di adesivi animali: si troverà all'interno di WhatsApp, con testo in 9 lingue, tra le quali anche l'italiano.