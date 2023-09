Arriva oggi iOS 17 su iPhone: come installare il nuovo sistema operativo

Ecco la procedura che consente di scaricare ed installare l'ultima versione di iOS su iPhone (qui le principali novità di iOS 17). La procedura per aggiornare iPhone è piuttosto semplice ed è valida anche per iPad-iPadOS.

Quando esegui l'aggiornamento all'ultima versione di iOS, i dati e le impostazioni non vengono modificati. Una volta installato un aggiornamento software, non è possibile riportare il sistema alla versione precedente. Le procedure di aggiornamento potrebbero essere leggermente differenti se si aggiorna un iPhone con una vecchia versione del sistema operativo.

Aggiornamenti automatici

Innanzitutto ricordiamo che è possibile abilitare gli aggiornamenti automatici del sistema operativo. Per attivarli vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti automatici. Attiva, quindi, Scarica aggiornamenti iOS e Installa aggiornamenti iOS. Se disponibile, l'aggiornamento verrà scaricato e installato durante la notte quando iPhone è in carica e connesso ad una rete Wi-Fi. Riceverai una notifica prima dell'installazione dell'aggiornamento.

Aggiornamenti manuali

E’ anche possibile verificare manualmente se è disponibile un aggiornamento del sistema operativo ed installarlo in qualsiasi momento. Anche questa procedura è molto semplice: vai in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

La schermata mostra la versione di iOS attualmente installata sull’iPhone o se è disponibile un aggiornamento.

Aggiornarnamento tramite computer

Infine è anche possibile eseguire l’aggiornamento utilizzando un Mac con OS X 10.9 o un PC con Windows 7 o versione successiva. Innanzitutto collega lo smartphone a un computer tramite il cavo di ricarica di iPhone. Esegui poi una delle seguenti operazioni:

Su un Mac con macOS 10.15 o versione successiva: nella barra laterale del Finder, seleziona iPhone, fai clic su Generali nella parte superiore della finestra.

Su un Mac con macOS 10.14 o versioni precedenti o su un PC Windows: apri l'app di iTunes, fai clic sul pulsante con l'icona di iPhone nella parte superiore sinistra della finestra di iTunes, quindi fai clic su Riepilogo.

Fai clic su Verifica aggiornamenti.

Per installare un aggiornamento disponibile, fai clic su Aggiorna.

Compatibilità

iOS 17 è compatibile con iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE seconda generazione e terza, iPhone 14, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Sarà, ovviamente, presente sui nuovi iPhone 15.