Come installare iOS 18 beta sul tuo iPhone

La scorsa settimana, in occasione della conferenza mondiale degli sviluppatori, Apple ha presentato in anteprima iOS 18, il nuovo sistema operativo di iPhone, che non sarà disponibile prima del prossimo autunno, quando verrà presentata la nuova famiglia di smartphone di Cupertino. Un aggiornamento importante, che introduce diverse novità, con un maggior numero di opzioni per la personalizzazione, l'app Foto riprogettata, nuove modalità per la gestione della posta, e molto altro. In attesa che passi l'estate, gli utenti più curiosi possono già saggiare le nuove funzionalità del nuovo software, installando la versione beta di iOS 18.

Provare la beta di iOS 18 sul proprio iPhone

Testare iOS 18 beta sul proprio iPhone è molto semplice, la società guidata da Tim Cook, infatti, ne ha reso molto semplice l'installazione. Prima di tutto è necessario che sul proprio dispositivo sia già installata uan versione recente del software, a partire dalla 16.4 alle versioni successive e più recenti. Se è la prima volta che volete provare una versione 'di prova', è necessario iscriversi nel portale dedicato agli sviluppatori, a questo link.

Successivamente accedete a Impostazioni, e cliccate, in serie, su Generali e Aggiornamento software. Se avete completato correttamente la registrazione, troverete un'opzione 'ad hoc' chiamata 'Aggiornamenti beta'. Selezionate quindi 'iOS 18 developer beta'. Ora tornate su Impostazioni, cliccate nuovamente su Generali e Aggiornamento softare, dove troverete il file da scaricare e installare.

Grazie a iOS 18 gli utenti potranno fruire di nuovi metodi per personalizzare la schermata Home, la schermata di blocco e il Centro di Controllo. App e widget possono essere posizionati in qualunque spazio libero della schermata, anche sopra al Dock. Inoltre, e sarà possibile cambiare l’aspetto delle icone scegliendo un effetto più scuro o sfumato, e aumentarne le dimensioni per adattare l’esperienza alle proprie necessità.

Grosse novità riguardano anche l'app Foto, completamente riprogettata. Un’unica vista semplificata, infatti, riunisce la griglia già nota e le nuove raccolte permettono di sfogliare le immagini per tema, senza bisogno di organizzare gli scatti in album specifici, e si possono fissare per tenere a portata di mano i contenuti preferiti. La nuova vista a carosello si aggiorna ogni giorno e mostra le immagini con persone, animali, luoghi e altri elementi contrassegnati come preferiti. Se vuoi scoprire tutte le novità di iOS 18 per iPhone, abbiamo scritto un articolo a parte con tutti gli approfondimenti del caso.