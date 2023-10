Honor, nuovo smartphone Magic: le app si controllano con gli occhi

L'intelligenza artificiale entra di prepotenza nel mercato degli smartphone. Honor ha annunciato che il suo prossimo Magic 6 sarà alimentato dall'avanzatissima piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3 e soprattutto integrerà l'IA generativa senza la necessità di applicazioni terze a supporto.

Honor Magic 6, a quanto dichiarato dal colosso cinese, avrà a bordo Yoyo, chatbot a cui si potrà, ad esempio, chiedere - anche a voce - di realizzare brevi filmati a partire da alcune immagini in galleria, oltre che cercare contenuti sul web. Il modello linguistico alla base del chatbot, a differenza di quelli formati da set di dati accessibili al pubblico, lavora principalmente sul telefono, attingendo da internet solo all'occorrenza.

Honor e Qualcomm hanno lavorato insieme, concentrandosi su tre aree chiave: prestazioni, efficienza e privacy degli utenti. Gli sforzi hanno portato a ottimizzazioni che consentono alla piattaforma mobile di trarre vantaggio dal modello in modo efficace senza consumare una quantità eccessiva di energia, nonché alla protezione dei dati che garantisce che questi rimangano al sicuro sul dispositivo.

Magic 6 si controllo con gli occhi

Ma c'è di più: il nuovo smartphone dovrebbe includere una funzionalità futuristica, ossia la possibilità di controllare le app con gli occhi. Altri dettagli sulla funzione, chiamata Magic Capsule, non sono stati forniti. Così come non ci sono ancora indicazioni sulla possibile data di uscita del nuovo smartphone.