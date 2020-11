Quanto costa iPhone 12 Pro a Apple

406 dollari, poco più di 340 euro al cambio attuale. Sarebbe questo secondo Nikkei News il costo effettivo di ogni iPhone 12 Pro per Apple: il dato è il risultato di uno studio effettuato in cooperazione con l'agenzia Fomalhaut Techno Solutions sui prezzi della componentistica interna ed esterna degli smartphone di Cupertino.

Apple: «iPhone 12 Pro, quanto mi costi?»

Vediamo quindi più nello specifico quanto costerebbe ciascun componente del nuovo iPhone 12 Pro. Il pezzo "pregiato" sarebbe il display, fornito dai coreani Lg e Samsung, che Apple pagherebbe attorno ai 90 dollari, ossia poco meno del 25% del costo totale di ciascun melafonino per il colosso di Cupertino.

Sorprende forse un po' il costo del comparto fotografico, dal momento che i sensori forniti dalla giapponese Sony costerebbero tra i 5,40 e i 7,40 dollari. Il 13,6% del prezzo, poco più di 50 dollari, riguarderebbe invece la componentistica per la protezione dei circuiti e i condensatori. Più di 80 dollari, invece, sono spesi per l'acquisto del modem 5G, prodotto dalla statunitense Qualcomm. Poco più di 18 dollari, invece, servono per l'acquisto di componenti di fabbrica cinese. Analizzando i singoli componenti necessari per la produzione di Iphone 12 Pro, la loro provenienza è così suddivisa:

Corea del Sud 26,8%

Stati Uniti 21,9%

Europa 21,9%

Giappone 13,6%

Taiwan 11,1%

Cina 4,6%

Il prezzo finale di iPhone 12

Facendo una somma approssimativa, ma non troppo, la somma delle varie componenti, provenienti da America, Europa e Asia, si aggira, per l'appunto, sui 406 dollari, quindi 340 euro. Il costo di un iPhone 12 Pro al pubblico può arrivare fino a 1189 euro: il rincaro, ovviamente, c'è, non potrebbe essere diversamente; non è certo un mistero che quella di Apple sia una bottega cara. Tuttavia al prezzo della componentistica bisogna aggiungere anche tutto il lavoro fatto dal team di ingegneri e ricercatori, così come quello necessario per la progettazione e la promozione. I costi aggiuntivi, quindi, ci sono, per quanto sia innegabile constatare come il margine di ricavo sia comunque molto elevato.