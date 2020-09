Una novità per OnePlus: potrebbe lanciare uno smartphone economico

OnePlus sembra pronto a lanciare uno smartphone economico con una tripla fotocamera posteriore e una super batteria da 6000mAh. Se fino a qualche tempo fa l'azienda cinese aveva sempre immesso sul mercato cellulari di fascia alta, con specifiche tecniche di assoluto rilievo, ora, secondo le indiscrezioni che girano sul web, avrebbe deciso di aggredire anche la fascia media e entry-level, dopo aver presentato, ad aprile, l'ennesimo cellulare di fascia altissima: OnePlus 8 (disponibile anche nella versione Pro).

Smartphone economico per OnePlus: prime indiscrezioni

Per ora il nome in codice è Clover (che verosimilmente non sarà quello ufficiale), e poco è trapelato sulle caratteristiche di questo presunto smartphone entry level di OnePlus. Dovrebbe montare un processore Snapdragon 460 e avere uno schermo LCD da 6,52" e refresh rate a 60Hz. Quanto al comparto fotografico, dovrebbe disporre di tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 13 megapixel, e secondari da 2.

Impressionante la batteria da 6000mAh, che potrebbe garantire fino a 48 ore di utilizzo sotto stress. Il processore non è di primissima fascia, ma le altre specifiche tecniche sono associabili a quelle di uno smartphone di fascia media, che OnePlus sembra intenzionata a vendere al prezzo di un entry level: secondo indiscrezioni, l'idea del colosso cinese è quella di mettere in vendita il nuovo cellulare a non più di 200 dollari.

La scheda tecnica del cellulare entry-level di OnePlus